Toto Wolff: «Die Segel für 2024 sind gesetzt»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht über die Mercedes-Projekte neben der Strecke und die Unterstützung der Fans. Der Wiener erklärt auch, worauf sich seine Mannschaft nun fokussiert.

Nach der Sommerpause stehen für die GP-Rennställe und ihre Stars noch zehn Rennen auf dem Programm, doch hinter den Kulissen wird schon eifrig an den Fahrzeugen für das nächste Jahr gearbeitet. Auch bei Mercedes liegt der Fokus bereits auf den Nachfolger des W14, wie Toto Wolff in seiner Zwischenbilanz betont.

«Die Segel sind jetzt für 2024 gesetzt. Wir haben mit dem W14 noch einige Updates vor uns, aber ich finde es gut, den Fokus auf das nächste Jahr zu richten, denn es gibt so viel, was wir am aktuellen Auto optimieren können, ohne uns zu sehr mit Upgrades zu beschäftigen. Wir werden sehen, wie wir das Beste aus dem Auto herausholen und gleichzeitig viele Erkenntnisse für das nächste Jahr gewinnen können. Je mehr wir davon gewinnen können, desto besser sind wir für 2024 und darüber hinaus aufgestellt», erklärt der Teamchef.

Auch die Projekte neben der Strecke schreiten voran, verrät Wolff: «Es gibt viele Projekte, die grosse Fortschritte machen. Wir arbeiten stark an der Nachhaltigkeit und sind wirklich Vorreiter in der Branche. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, wenn man sich unser Unternehmen ansieht. Unsere Bemühungen in diesen Bereichen bringen Performance und eröffnen Chancen. Ich bin zufrieden mit der Richtung, in die wir uns bewegen, und wir haben in diesem Bereich viele spannende Pläne für die Zukunft.»

Glücklich ist der Wiener auch über die Unterstützung der Fans: «Es ist immer toll, ihren Support zu sehen. Selbst wenn das Auto nicht in Bestform ist, haben wir Fans, die uns unterstützen, und wir sehen nicht viel Negatives. Sie feuern uns an und leiden mit uns, und das spornt uns an. Hoffentlich kommen wir wieder dazu, ihnen viel Grund zur Freude geben können.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3