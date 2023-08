Oscar Piastri: 15 Monate Rennpause vor Formel-1-Debüt

In Belgien konnte Formel-1-Rookie Oscar Piastri glänzen. Er landete in beiden Qualifyings und im Sprint vor seinem Teamkollegen. Dabei hat der McLaren-Pilot vor seinem Formel-1-Debüt monatelang kein Rennen bestritten.

Oscar Piastri hat in Belgien seine Klasse unter Beweis gestellt: Der Formel-1-Rookie aus dem McLaren-Team war sowohl am Freitag als auch am Samstag der Schnellere der beiden McLaren-Piloten, nur am Sonntag hatte der deutlich routiniertere Lando Norris die bessere Punkteausbeute, weil Piastri unverschuldet ausfiel.

Dass Piastri im Sprint den zweiten Platz hinter Sieger Max Verstappen erobern konnte, ist umso beachtlicher, wenn man sich die lange Rennpause anschaut, die der 22-jährige Australier vor seinem Formel-1-Debüt in diesem Jahr einlegte. Sein Manager Mark Webber erklärt bei «F1.com»: «Ich denke, es ist schnell vergessen, dass Oscar im vergangenen Jahr keine Rennen bestritten hat. Deshalb brauchte er zu Jahresbeginn auch etwas Zeit.»

«Auch kehrte er nicht von einer Pause zurück, er bestritt 15 Monate lang kein Rennen und stieg dann in die Formel 1 ein, in der er nie zuvor unterwegs gewesen war», betont der frühere GP-Pilot. «Wir alle wissen, wie aussergewöhnlich und grossartig Lando ist, und Oscar konnte sich an seiner Seite dennoch behaupten. Natürlich sind wir alle sehr stolz auf ihn.»

«Er hatte einen phänomenalen Einstieg in sein erstes Formel-1-Jahr. Aber so, wie Oscar ist, wird er immer weiter arbeiten, um sich stets zu verbessern», weiss Webber. Tatsächlich übte sich Piastri auch in Belgien in Selbstkritik: «Es waren wohl ein paar Fehler zu viel drin. Ich weiss, dass man das als Rookie erwarten muss, aber es waren ein paar Fehler zu viel. Ich sagte bereits vor dieser Saison, dass ich Fehler nicht wiederholen will, aber diesmal gab es ein paar Szenen, in denen ich ähnliche Schnitzer hatte. Doch ich denke, dass ich mich in dieser Hinsicht verbessere.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3