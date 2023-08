Nico Rosberg über Verstappen: «Gehört zu den Besten»

Für den früheren GP-Piloten Nico Rosberg, steht fest: WM-Leader Max Verstappen gehört bereits zu den besten Fahrern aller Zeiten. Der Champion von 2016 weiss aber auch: Verstappen muss auf eine Sache achten.

Es ist nicht nur die Erfolgsbilanz, die Max Verstappen seit seinem ersten Titelgewinn in der letzten Rennrunde der Saison 2021 vorweisen kann, die viele Beobachter Loblieder in den höchsten Tönen anstimmen lässt, wenn es um den aktuellen Dauersieger geht. Auch die Art und Weise, wie der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team ans Werk geht, sorgt für viel Respekt von den GP-Veteranen und TV-Experten.

Auch Nico Rosberg gehört zu den Bewunderern des 25-jährigen WM-Leaders, der auf dem Circuit de Spa-Francorchamps seinen achten Sieg in Folge und den zehnten GP-Triumph der Saison eingefahren hat. Er sagt im «Sky Sports F1 Podcast»: «Man sagt ganz allgemein, dass jemand an der Spitze aufpassen muss, nicht selbstgefällig zu werden.»

«Max hat gerade eine so gute Phase, in der ihm niemand etwas anhaben kann. Und da besteht normalerweise die Gefahr, dass man selbstgefällig wird und die Motivation verliert, also muss er darauf achten, dass es nicht soweit kommt. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn seine Einstellung ist phänomenal», fügt der Deutsche an.

«Er ist unglaublich fokussiert und die ganze Zeit in seinem Element. Es ist wie Kunst, das ist schon sehr erstaunlich», schwärmt der Weltmeister von 2016, der Verstappen bereits zu den ganz Grossen des Sports zählt: «Sein Fahrstil ist legendär, und er gehört zu den besten Fünf oder Sechs aller Zeiten. Er ist auf Augenhöhe mit Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Juan Manuel Fangio.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3