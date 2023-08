Streit um Palou: Ganassi schießt scharf gegen McLaren

Der Zoff um Alex Palou geht in die nächste Runde. Jetzt hat sich Teambesitzer Chip Ganassi geäußert und scharf gegen McLaren und Zak Brown geschossen.

Im Zoff um Alex Palou geht es weiter munter zur Sache. Jetzt hat sich Teambesitzer Chip Ganassi zu der Causa geäußert, die vor dem Wochenende wieder an Fahrt aufgenommen hat.

In einem Brief hatte McLaren-Boss Zak Brown den Spanier Palou, F1-Ersatzfahrer bei dem Traditionsrennstall, harsch kritisiert und ihm Vertragsbruch vorgeworfen.

«Ich bin sehr enttäuscht, dass Alex Palou nicht die Absicht hat, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und 2024 und darüber hinaus mit uns in der IndyCar zu fahren», so Brown.

«Wir haben ihm eine beträchtliche erste Zahlung für die Saison 2024 gezahlt, zusätzlich zu den Millionen von Dollar, die wir in seine Entwicklung in unserem Formel-1-Testprogramm und in seiner Rolle als Reservefahrer investiert haben», schrieb Brown weiter.

Nun kontert Ganassi. Und schießt scharf gegen McLaren und Brown.

«Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es mir nicht zur Gewohnheit mache, mich zu Vertragssituationen zu äußern», so Ganassi in einer Erklärung, die das Team am Samstag veröffentlichte.

«Ich habe mich seit dem ersten Tag dieser Geschichte ruhig verhalten, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich antworten muss», fuhr er fort. «Ich bin mit dem Respekt vor dem McLaren-Team und seinem Erfolg aufgewachsen. Das neue Management bekommt nicht den gleichen Respekt von mir.»

Alex Palou sei ein Teil des Ganassi-Teams und stehe seit der Saison 2021 unter Vertrag, so Ganassi weiter: «Es ist die Einmischung von McLaren in diesen Vertrag, die diesen Prozess ausgelöst hat, und ironischerweise spielen sie jetzt das Opfer.»

Für Ganassi ist die Sache klar: «Einfach gesagt, die Position von McLaren IndyCar bezüglich unseres Fahrers ist ungenau und falsch; er bleibt unter Vertrag bei CGR.»

Palou hat bereits F1-Tests für McLaren absolviert. Der neue Zoff folgt auf einen Streit zwischen Chip Ganassi Racing, McLaren und Palou, der sogar vor Gericht ging, nachdem Palou 2022 für 2023 einen Vertrag bei McLaren unterzeichnet hatte, obwohl er ein Arbeitspapier bei Ganassi besaß.

Nach einer Schlichtung blieb er in dieser Saison bei Ganassi, fungierte aber auch als McLaren-Ersatzfahrer in der Formel 1. 2024 wird es nun offenbar keine Zusammenarbeit mit McLaren geben. Palou ist auf dem Weg zu seinem zweiten Titel nach 2021.

