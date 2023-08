Im Williams: Darum war Damon Hill einst eine «Null»

Formel-1-Fahrer können sich heute ihre Startnummer aussuchen. Früher war das anders, was bei Damon Hill zu einer skurrilen Situation führte.

Warum Fahrer bestimmte Startnummern wählen, hat verschiedene Gründe. Für manche sind es Erinnerungen, Aberglaube oder simples Wunschdenken.

Immerhin dürfen sie sich die Nummer aussuchen, wenn sie nicht gerade vergeben ist. Warum die aktuellen Piloten ihre Nummern so gewählt haben, haben wir hier aufgeschrieben.

Früher war das anders. Da erhielt der Champion automatisch die 1, sein Team also die 1 und die 2. Was einst zu einer skurrilen Situation führte. Bei Williams wurde nämlich Ende 1992 Weltmeister Nigel Mansell durch Alain Prost ersetzt. Die 1 hatte den Rennstall also verlassen.

In den Saisons 1993 und 1994 hatte deshalb Damon Hill die Startnummer 0 auf seinem Williams. «Sie mussten mir die bedeutungsloseste Nummer von allen geben, was die Null ist», erklärte Hill im Podcast «F1 Nation».

«Nigel Mansell ging, es gab keinen Weltmeister, also konnte es keine Nummer 1 geben. Das Team, für das ich fuhr, hatte die WM so klar gewonnen, sie mussten die niedrigste Nummer kriegen. Normalerweise wären das die Nummern 1 und 2, aber Alain Prost bekam die Nummer 2 und ich die 0."

Für 1994 passierte das Gleiche: Prost ging in Rente, Senna kam ins Team, worauf Hill wieder die 0 erhielt und Senna die 2.

