Mick Schumacher: Erfolgsfaktor für das Mercedes-Team

In diesem Jahr sitzt Mick Schumacher auf der Reservebank von Mercedes. Obwohl der Deutsche nur hinter den Kulissen arbeitet, ist er für das Werksteam ein wichtiger Erfolgsfaktor, wie Teamchef Toto Wolff betont.

Mick Schumacher musste nach der vergangenen Saison sein Haas-Cockpit räumen, um Platz zu schaffen für seinen Landsmann Nico Hülkenberg, der nach zwei Jahren auf der Reservebank sein Comeback im US-amerikanischen Rennstall von Gene Haas machen durfte. Mick musste sich hingegen in die zweite Reihe begeben, der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters nahm nach zwei Haas-Jahren die Rolle des dritten Mannes im Mercedes-Team an.

Als Reservist arbeitet der 24-Jährige hauptsächlich hinter den Kulissen mit und leistet wertvolle Arbeit beim Versuch, den W14 von Lewis Hamilton und George Russell zu verbessern. Dabei leistet er beste Arbeit, wie Teamchef Toto Wolff in seiner Zwischenbilanz bestätigt: «Mich ist ein grossartiger Kerl», sagt er über den Formel-2-Champion von 2020.

«Er ist nicht nur ein guter Rennfahrer, sondern er hat auch die richtigen Werte. Und er hat durch seine Nachtschichten an den Rennwochenenden von Freitag auf den Samstag die Leistung der Autos mit verbessert. Das macht auf der Strecke einen echten Unterschied», lobt der Wiener seinen Reservisten.

Schumacher selbst macht kein Geheimnis aus seiner Absicht, in die Formel-1-Startaufstellung zurückzukehren. Und er nutzt die Zeit an der Seitenlinie, um sich auf das Comeback vorzubereiten. Bereits im Juni betonte er in seiner Kolumne: «Als ich zum Team kam, war klar, dass ich viel lernen würde, und ich denke, ich habe einige Informationen bereits sammeln können – nicht nur an, sondern auch abseits der Strecke. Und alle diese Details werden mir helfen, wenn ich wieder ein Stammcockpit haben werde.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3