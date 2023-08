Fred Vasseur (Ferrari): Fokus liegt bereits auf 2024

In dieser Saison werden die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz weitere Updates erhalten. Bei der Entwicklung konzentriert sich das Team aber bereits aufs nächste Jahr, wie Teamchef Fred Vasseur verrät.

Die Formel-1-Saison geht nächste Woche weiter und nach der Sommerpause stehen noch zehn Grands Prix und drei Sprints auf dem Programm. Deshalb dürfen sich die Technik-Fans unter den Formel-1-Liebhabern auch noch auf einige Upgrades an den 2023er-Autos freuen. Hinter den Kulissen wird aber schon eifrig an den Fahrzeugen für das nächste Jahr gearbeitet.

Auch bei Ferrari liegt der Fokus bereits auf dem GP-Renner, mit dem Charles Leclerc und Carlos Sainz im nächsten Jahr auf Punktejagd gehen werden. Teamchef Fred Vasseur erklärte im Gespräch mit den Kollegen der «La Gazzetta dello Sport» zwar: «Für diese Saison haben wir die Entwicklung im Windkanal bereits Ende Juli eingestellt.»

Gleichzeitig betonte der Franzose: «Aber wir haben noch einige Teile in Arbeit, die in Katar oder Austin zum Einsatz kommen werden.» Das Projekt für 2024 befinde sich noch in der Konzeptphase. Und angesichts der Erfolgsstatistik in diesem Jahr sei klar, dass die Mannschaft aus Maranello einen offensiven Ansatz wählen müsse, verriet er ausserdem.

«Wir müssen anders denken und Spielräume finden, damit die Fahrer im Cockpit nicht immer ans Limit gehen müssen», weiss der 55-jährige Teamchef, der sich auch zur Deadline für das neue Projekt äusserte. «Das wird sicher nicht am Jahresende sein», stellte er klar.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3