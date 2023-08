Vertragsstreitigkeiten: McLaren verklagt Alex Palou

Nachdem McLaren-CEO Zak Brown seinem Ärger über den Abgang von IndyCar-Star Alex Palou in einem offenen Brief Luft gemacht hat, geht der Streit nun vor Gericht: McLaren Racing verklagt den Spanier in Grossbritannien.

Auf der Strecke läuft für Alex Palou alles nach Wunsch: Der IndyCar-Champion von 2021 ist auf dem besten Weg, seinen zweiten zweiten Titel in der US-amerikanischen Formelsport-Serie einzufahren. Hinter den Kulissen sieht die Situation aber anders aus, denn der Rennfahrer, der für Chip Ganassi Racing in der IndyCar antritt, hat sich entschieden, aus seinem Vertrag mit McLaren auszusteigen.

Das Abkommen mit dem britischen Sportwagenbauer hatte bereits in der Vergangenheit für Ärger gesorgt, denn Ganassi verklagte seinen eigenen Fahrer, als dieser im Sommer 2022 trotz eines Deals mit Ganassi einen Vertrag mit McLaren unterzeichnete. Die Angelegenheit wurde in einem gerichtlichen Schlichtungsverfahren geklärt, dessen Ergebnis ein Kompromiss war.

Palou blieb für diese Saison bei Ganassi, daneben übernahm er aber die Rolle des Formel-1-Ersatzfahrers bei McLaren. Damit soll es im nächsten Jahr vorbei sein, denn Palou soll McLaren für 2024 abgesagt haben. In einem Brief an die Medien klagte McLaren-CEO Zak Brown: «Ich bin sehr enttäuscht, dass Alex Palou nicht die Absicht hat, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und 2024 und darüber hinaus mit uns in der IndyCar zu fahren.»

Und der Kopf des britischen Traditionsrennstalls betonte: «Wir haben ihm eine beträchtliche erste Zahlung für die Saison 2024 gezahlt, zusätzlich zu den Millionen von Dollar, die wir in seine Entwicklung in unserem Formel-1-Testprogramm und in seiner Rolle als Reservefahrer investiert haben. Das ist unglaublich enttäuschend, wenn man bedenkt, dass er sich sowohl direkt als auch öffentlich gegenüber uns verpflichtet hat und wir aufgrund dieser Verpflichtung viel in ihn investiert haben.»

IndyCar-Teambesitzer Chip Ganassi sieht das Ganze etwas anders. Er erklärte, dass Palou nTeil des Ganassi-Teams sei und seit der Saison 2021 bei diesem Team unter Vertrag stehe. «Es ist die Einmischung von McLaren in diesen Vertrag, die diesen Prozess ausgelöst hat, und ironischerweise spielen sie jetzt das Opfer», ätzte er.

McLaren hat nun in Grossbritannien Klage gegen Palou eingereicht, wie die Kollegen von «Racer.com» berichten. Die Details darüber sind noch nicht klar, aber es dürfte sich um Rückforderungen von Vorschüssen handeln, die dem Spanier für Leistungen gezahlt wurden, die er im nächsten Jahr hätte erbringen sollen. Man vertraue auf das Rechtssystem, um die Angelegenheit zu klären, kommentierte Brown das Vorgehen.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3