Toto Wolff: «Er ersetzt mich, wenn ich nicht da bin»

Jérôme D’Ambrosio darf Formel-1-Teamchef Toto Wolff ersetzen, sollte dieser mal nicht an der Strecke anwesend sein

Seit diesem Jahr steht Jérome D’Ambrosio in der Mercedes-Box. Der Belgier, der selbst einst in der Formel 1 Gas gab, wird Teamchef Toto Wolff ersetzen, sollte dieser mal nicht an der Strecke sein, wie der Wiener betont.

Jérôme D’Ambrosio hat seine Manager-Qualitäten bereits in der Formel E unter Beweis gestellt, seit diesem Jahr ist er als Leiter des Nachwuchsprogramms von Mercedes für die Talente der Sternmarke verantwortlich. Bereits im März bestätigte Toto Wolff: Die Rolle des Belgiers in der Organisation des Rennstalls könnte wachsen.

Der Teamchef und Geschäftsleiter kennt D’Ambrosio schon seit dessen Anfängen im Rennsport, der heute 37-Jährige trat in den Jahren 2011 und 2012 in insgesamt 20 Grands Prix an, 19 bestritt er für das team Marussia Virgin Racing, einen Einsatz absolvierte er für das Lotus-Team, als Ersatz für den gesperrten Romain Grosjean.

Auch nach seiner aktiven Rennfahrer-Karriere, die auch Einsätze in der Formel E umfassten, blieb D’Ambrosio dem Motorsport treu, als Teamchef des Formel-E-Rennstalls Venturi Racing erzielte er in der Saison 2021/2022 den zweite Gesamtrang in der Team-Wertung.

Auch in der Formel 1 darf der frühere Rennfahrer Erfahrung als Teamchef sammeln – allerdings nur, wenn Wolff selbst nicht an der Strecke ist. Der Wiener erklärte im Interview mit «Auto Hebdo»: «Wenn ich abwesend bin, wird Jérôme mich ersetzen. Es stimmt, dass dies in elf Jahren nur drei Mal der Fall war, aber wir müssen uns dennoch für alle Fälle auf diese Situation vorbereiten.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3