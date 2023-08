Christian Horner: «Drive to Survive» anders geplant

​Die Netflix-Dokuserie «Drive to Survive» ist für die Formel 1 über die Grenzen der USA hinaus zum Popularitäts-Turbo geworden. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner enthüllt Erstaunliches.

Die Formel 1 ist beliebter denn je, wie Besucherzahlen an den Rennstrecken zeigen. Ein Grund, wieso die Königsklasse heute wieder sexy ist – die Netflix-Dokuserie «Drive to Survive» hat Millionen Menschen auf die Formel 1 aufmerksam gemacht, und viele davon sind zum Fan geworden, vor allem in den USA.

Die Serie begann am 8. März 2019 und ist längst für eine sechste Staffel bestätigt. Eine Hauptrolle darin wird Red Bull Racing spielen, die in der GP-Saison 2023 noch ungeschlagen sind.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verrät, dass die Serie eigentlich ganz anders geplant war. Im Podcast «It’s been a minute» sagt der Engländer: «Eigentlich wollten die Netflix-Leute eine Doku über Red Bull Racing machen, sie wollten gewissermassen die Fliege an der Wand sein und uns eine Weile begleiten.»

«Also sind die Produzenten bei der Formel-1-Leitung von Liberty Media vorstellig geworden, um ihr Projekt vorzustellen. Aber dort wurde ihnen eröffnet: «‘Das könnt ihr nicht tun. So etwas nur über ein Team zu machen, das geht nicht. Ihr müsst mit allen Rennställen arbeiten.’»

«Nur wollten damals Ferrari und Mercedes gar nicht mit an Bord. Ich glaube, Mercedes wollte einen eigenen Deal aushandeln, und Ferrari war ein wenig argwöhnisch.»



«Wir hingegen haben von Anfang an erkannt, welches Potenzial in diesem Projekt steckt. Unsere Türen standen von Anfang an offen. Wir sagten zu den Netflix-Leuten: ‚Kommt herein und entdeckt, wer wir sind.’ Und die Serie ist weltweit ein gewaltiger Erfolg geworden.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3