Fernando Alonso: «Diese Fähigkeit hätte ich gerne»

​Der Spanier Fernando Alonso (42) gilt als der vielleicht kompletteste Formel-1-Fahrer. Eine der grossen Qualitäten des Formel-1- und Langstreckenweltmeisters – unerschöpfliche Lernwilligkeit.

Formel-1-Star Fernando Alonso sagt: «Ich darf mich wirklich glücklich schätzen. Ich habe in meiner Karriere so viele Rennen und Titel gewonnen, da empfinde ich selten Reue, wenn ich auf meine bisherige Karriere zurückblicke.»

Es gibt Ausnahmen. «Ich habe es immer bedauert, dass ich mit Ferrari nicht den Titel holen konnte», sagt der 32-fache GP-Sieger.

Fernando Alonso ist in der Formel 1 in den Jahren 2005 und 2006 Weltmeister geworden (mit Renault), 2018/2019 wurde er mit Toyota Langstrecken-Weltmeister. Aber eigentlich müsste Alonso heute sechsfacher Weltmeister sein, denn in drei Jahren schrammte er nur knapp am Titel vorbei.

2007 liess der damalige McLaren-Teamchef Ron Dennis Neuverpflichtung Alonso und den jungen Hamilton so lange gegeneinander kämpfen, bis beim WM-Finale von Brasilien Kimi Räikkönen (Ferrari) den Titel abstaubte.

Während seiner fünf Jahre bei Ferrari schrammte Alonso zwei Mal knapp am Titel vorbei, 2010 und 2012. Mit etwas Glück hätte er dort die Titel 4 und 5 geholt.



Unglaublich: Nur ein Punkt Rückstand auf den Weltmeister 2007, nur vier Punkte fehlten 2010, nur drei im Jahre 2012 – acht Punkte mehr hätten zu drei Titeln gereicht!



Was Alonso von seinen Gegnern abhebt: Noch heute saugt er alle Erfahrungen wie ein Schwamm aus, um in entscheidenden Momenten aus seinem reichen Wissensschatz zu schöpfen.



Aber selbst dieser Rennfahrer, den Wegbegleiter wie Techniker Pat Symonds für den komplettesten aller heutigen GP-Piloten halten, würde sich gerne die eine oder andere Qualität eines Gegners aneignen.



So hat Fernando Alonso vor kurzem festgehalten: «Wenn ich eine Fähigkeit gerne hätte, dann dieses Gespür von Jenson Button bei schlechtem Wetter. Er konnte wie kein Zweiter tückische Verhältnisse förmlich lesen, Jenson hatte ein irres Fahrgefühl auf abtrocknender Bahn.»



Mit den meisten seiner Stallgefährten machte Fernando Alonso kurzen Prozess: Mit Tarso Marques und Alex Yoong bei Minardi, mit Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Nelson Piquet junior und Romain Grosjean bei Renault. In den Ferrari-Jahren dominierte er Felipe Massa und Kimi Räikkönen.



Aber über Jenson Button sagte Alonso 2019: «Er war mein stärkster Stallgefährte – sauschnell, mit diesem tollen Instinkt auf feuchter bis nasser Bahn, dazu ausserhalb des Autos ein echter Gentleman mit einer tiefen Liebe für den Motorsport, mit einer vorbildlichen Arbeitseinstellung. Er investierte viele Extrastunden im Simulator und mit den Ingenieuren, um mehr aus dem Wagen zu holen, und seine körperliche Vorbereitung war ebenfalls vorbildlich. Als Gesamtpaket war er der beste meiner Teamkollegen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3