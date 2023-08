Fred Vasseur: «Abstände werden geringer ausfallen»

Fred Vasseur weiss: Charles Leclerc und Carlos Sainz erwartet in Zandvoort eine knifflige Aufgabe

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freut sich nach der Sommerpause auf die Rückkehr auf die Rennstrecke. In Zandvoort erwartet der 55-jährige Franzose einen harten Kampf gegen die direkte Konkurrenz.

Vor der Sommerpause waren die GP-Stars auf dem knapp sieben Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps unterwegs. Und das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz durfte sich zusammen mit der ganzen Mannschaft aus Maranello über ein gelungenes Wochenende freuen. Im Sprint landeten die beiden Teamkollegen auf den Plätzen 4 und 5, wobei der Spanier die Nase vorn hatte.

Im Grand Prix fiel Sainz aus, Leclerc kreuzte die Ziellinie hingegen als Dritter und landete damit auf dem Podest. Für Teamchef Fred Vasseur ist das starke Ergebnis auf dem anspruchsvollen Traditionskurs ein Grund, optimistisch auf den zweiten Teil der Saison zu blicken. Er sagt: «Wir haben unsere Batterien aufgeladen und sind bereit, wieder loszulegen.»

«Das können wir nach einem starken Auftritt in Belgien, der in einem wohlverdienten Podestplatz für Charles gipfelte. Dieser war nur möglich, weil wir uns sehr gut vorbereitet und im Rennen hinsichtlich Strategie, Reifenmanagement und Boxenstopps eine gute Leistung gezeigt haben», fügt der Franzose stolz an.

In Zandvoort erwartet die GP-Stars eine Piste, die mit 4,259 km vergleichsweise kurz ausfällt. Das sorgt dafür, dass das Feld leistungsmässig näher zusammenrückt, wie Vasseur warnt: «Wir werden uns natürlich wie gewohnt auf uns selbst konzentrieren, aber uns ist auch bewusst, dass die Abstände auf einer so kurzen Runde geringer ausfallen werden als in Spa.»

«Das Qualifying wird auf dieser Piste besonders wichtig sein und es wird bei den Top-10-Plätzen wohl um Tausendstelsekunden gehen. Es wird ein arbeitsreiches Wochenende und wir hoffen, dass wir die Streckenzeit gut nutzen können, damit Charles und Carlos das Potenzial des Ferrari ausschöpfen können», betont der Ingenieur.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3