Stefano Domenicali zu Verstappen: «Nichts Negatives»

Max Verstappen gewann in Belgien zum achten Mal in Folge

​Max Verstappen hat von Miami bis Francorchamps 2023 acht Mal in Folge gewonnen. Nur Sebastian Vettel schaffte vor zehn Jahren mehr Siege in Folge. Formel-1-CEO Stefano Domenicali zur Dominanz des Niederländers.

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton hat im Frühsommer moniert, die Dominanz eines Rennstalls sei nicht gut für die Königsklasse. Natürlich musste da der eine oder andere GP-Fan ein wenig schmunzeln, denn als Mercedes jahrelang alles in Grund und Boden fuhr, da schien der Brite nichts gegen Dominanz zu haben.

Es kommt in der Formel 1 immer wieder vor, dass ein Rennstall dominiert: Alfa Romeo und Mercedes taten es in den 1950er Jahren, Lotus in den 1960ern und 1970ern, Ferrari tat es jahrelang mit Michael Schumacher, Red Bull Racing mit Sebastian Vettel, Mercedes mit Hamilton, Nico Rosberg und Valtteri Bottas, und nun ist eben RBR mit Max Verstappen im Hoch – seit dem Miami-GP Anfang Mai hat nur noch der 25-jährige Niederländer WM-Läufe gewonnen, inzwischen acht in Folge, damit ist Verstappen noch einen Erfolg vom F1-Rekord von Vettel aus dem Jahre 2013 entfernt (neun Siege, von Belgien bis Brasilien).

Was sagt eigentlich Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali zum Höhenflug von Verstappen und Red Bull Racing, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind? Der 58-jährige Italiener aus der GP-Stadt Imola sagt in einer Telefonkonferenz mit Liberty Media-Investoren: «Vor allem gilt es, den tollen Job zu loben, den Verstappen mit diesem Auto macht. Denn es liegt nicht nur am Rennwagen, siehe Ergebnisse des zweiten Autos von RBR.»



«Aber ich bin sicher, im Laufe der kommenden Jahre werden die Abstände zwischen den Teams kleiner, vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements.»



Bei Umfragen unter Formel-1-Fans hat Max Verstappen auf dem Wachstumsmarkt USA Lewis Hamilton abgelost als beliebtester Fahrer. Domencali weiter: «Die Leute nehmen Max als neuen Leader wahr, und auch daher erkenne ich in der Siegesserie von Verstappen und Red Bull Racing nichts Negatives. Solche Höhenflüge sind fester Bestandteil der Formel-1-Historie.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3