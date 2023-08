Carlos Sainz über Max Verstappen: «Fehler kommt»

​Carlos Sainz und Max Verstappen begannen ihre GP-Karriere Seite an Seite, 2015 bei Toro Rosso (heute AlphaTauri). 175 WM-Läufe später hat der Spanier einmal gewonnen, Verstappen jedoch 45 Grands Prix.

Max Verstappen eilt von Sieg zu Sieg, seit dem Miami-GP Anfang Mai ist er ungeschlagen, er hat zehn von zwölf Rennen der Saison 2023 gewonnen und sein dritter Fahrer-WM-Titel ist nur eine Frage der Zeit.

«Schon verrückt, wie die Zeit verfliegt. Ist es wirklich schon acht Jahre her, dass wir im gleichen Rennstall unser GP-Debüt gegeben haben?» wundert sich Carlos Sainz.

Hätten Sie’s noch gewusst? Der Sohn des gleichnamigen Rallye-Weltmeisters und der Sohn des GP-Piloten Jos Verstappen begannen ihrer Formel-1-Karriere im Red Bull-Team Toro Rosso (heute AlphaTauri).

Verstappen wurde 2015 WM-Zwölfter mit 49 Punkten, ein halbes Jahr später wurde er zu Red Bull Racing befördert und gewann in Spanien 2016 sensationell seinen ersten Grand Prix für RBR. 2021 wurde er im dramatischen WM-Finale gegen Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister, 2022 folgte der zweite Titel.



Sainz wurde 2015 WM-15. mit 18 Punkten, Ende 2017 wechselte er zum GP-Rennstall von Renault, ab 2019 sass er für zwei Jahre in einem McLaren, in beiden Jahren wurde er WM-Sechster. 2021 und 2022 war er bei Ferrari ein verlässlicher Wert – jeweils WM-Fünfter. Derzeit liegt er auf dem siebten WM-Rang.



Carlos konnte in der Zeitspanne von 175 Grands Prix nur einmal gewinnen, in Silverstone 2022. Verstappen steht derzeit bei 45 Siegen, und in der bisherigen Form ist auch nach acht Siegen in Folge kein Ende in Sicht.



Aber Carlos Sainz sagt: «Irgendwann geht auch diese Serie zu Ende. Keiner ist perfekt, auch Max Verstappen und Red Bull Racing sind das nicht, ein Fehler kommt. Und dann müssen wir von Ferrari bereit sein, um davon zu profitieren.»



«Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Rennstall dominiert. Das haben wir mit McLaren und Williams erlebt, mit Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes. Nun ist halt die Reihe wieder an RBR. Aber auch in diesen Phasen der Dominanz eines einzelnen Rennstalls gab es immer das eine oder andere verrückte Rennen, in dem alles drunter und drüber ging.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3