Alex Albon (3.): Warnung für Qualifying in Zandvoort

Williams-Pilot Alex Albon glänzte in beiden Freitagstrainings auf dem Circuit Zandvoort mit Top-5-Zeiten. Der Brite, der den Tag als Drittschnellster abschloss, will die gute Leistung nicht überbewerten.

Für Alex Albon begann der zweite Teil der Saison mit einem erfreulichen Auftakt ins Zandvoort-Rennwochenende. Im ersten Training drehte der Williams-Pilot die fünftschnellste Runde und war damit 0,595 sec langsamer als der FP1-Schnellste Max Verstappen. In der zweiten Session verkürzte er seinen Rückstand auf die Spitze auf 0,269 sec und belegte mit seiner Rundenzeit von 1: 11,599 min den dritten Platz auf der Zeitenliste.

«Das ist natürlich sehr gut gelaufen», fasste er nach den zwei Trainingsstunden auf dem 4,259 km langen Rundkurs zusammen. «Aber das haben wir schon zuvor erlebt, wir wissen ja nicht, was alle anderen gemacht haben. Doch das Auto fühlte sich ehrlich gesagt gut an – und zwar von der ersten Runde im ersten Training an.»

Der dritte Platz auf der Tageszeitenliste überraschte den Thai-Briten dann doch: «Im ersten Training fühlte sich das Auto im Renntrimm sehr gut an, die Longruns fielen ziemlich stark aus. In der zweiten Session war das dann etwas weniger der Fall. Ich bin schon etwas überrascht, und ich bin mir sicher, dass alle am Samstag einen grösseren Schritt nach vorne machen können.»

«Wir werden natürlich versuchen, unsere Position zu halten, aber wir müssen abwarten und schauen, wie es läuft», mahnte Albon, der die gute Trainingsleistung nicht überbewerten will. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten mit etwas mehr Sprit im Tank unterwegs gewesen waren. Aber auch so war es ein guter erster Tag. Wir haben ein gutes Tempo hingelegt und es wird sicherlich ein enger Kampf, weil das hier immer so ist. Ich bin aber ziemlich optimistisch», ergänzte er.

Im Abschlusstraining erwartet er auch wegen der engen Piste kein leichtes Spiel. Albon warnt: «Es ist schwierig, die Tatsache, dass Zandvoort eine der engsten Pisten im Formel-1-Kalender ist, war schon immer ein Problem. Denn wenn wir die Reifen etwas schonen, stecken wir im Verkehr, auch auf dem Weg zur Box und auf den Abkühl-Runden.»

