Italien-GP im Fernsehen: Tifosi hoffen auf ein Wunder

​Ferrari ist 2023 noch ohne Sieg, die Italiener haben in 13 WM-Läufen mit Charles Leclerc nur drei Podestplätze erreicht. Der Monegasse dämpft die Erwartungen der treuen Tifosi, die mit einem Heimsieg in Monza rechnen.

2019 schwebte Charles Leclerc auf Wolke 7. Er hatte in Belgien seinen ersten Grand Prix gewonnen, und nur eine Woche später doppelte er in Monza nach – Heimsieg für Ferrari!

Drei Jahre später ist alles ein wenig anders. Ferrari wollte in der WM auf Augenhöhe mit Red Bull Racing agieren, aber das ist nicht passiert – in 13 Formel-1-WM-Läufen gab es nur drei Podestplätze für Charles Leclerc (Dritter in Baku, Zweiter auf dem Red Bull Ring, Dritter in Spa-Francorchamps), Carlos Sainz hat das Siegerpodest bislang nur von weitem gesehen.

Hand aufs Herz: Hätten Sie gewusst, wann Ferrari letztmals einen Grand Prix gewonnen hat? Es war vor 13 Monaten, mit Leclerc in Österreich.

Leclerc hat wiederholt erklärt: «Wir arbeiten unermüdlich daran, uns zu verbessern, aber die Fans dürfen von uns keine Wunder erwarten.»

Aber genau an diese Hoffnung klammern sich die treuen Tifosi, denn immerhin hat kein Rennstall im königlichen Park von Monza so oft gewinnen können wie Ferrari. Im Rahmen der Formel-1-WM kommt Ferrari auf 19 GP-Erfolge, der zweiterfolgreichste Hersteller ist McLaren mit zehn Siegen.





Siege von Ferrari in Monza

2019 Charles Leclerc (MC)

2010 Fernando Alonso (E)

2006 Michael Schumacher (D)

2004 Rubens Barrichello (BR)

2003 Michael Schumacher (D)

2002 Rubens Barrichello (BR)

2000 Michael Schumacher (D)

1998 Michael Schumacher (D)

1996 Michael Schumacher (D)

1988 Gerhard Berger (A)

1979 Jody Scheckter (ZA)

1975 Clay Regazzoni (CH)

1970 Clay Regazzoni (CH)

1966 Ludovico Scarfiotti (I)

1964 John Surtees (GB)

1961 Phil Hill (USA)

1960 Phil Hill (USA)

1952 Alberto Ascari (I)

1951 Alberto Ascari (I)



Welches Ergebnis Ferrari am 3. September erzielt, verfolgen die Fans am besten mit unserem geliebten Live-Ticker mit. Klar haben wir wie übliche auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF für Sie zusammengefasst.





Italien-GP im Fernsehen

Freitag, 1. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Niederlande-GP kompakt

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

10.35 Uhr: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st win

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm Up: Das Motorsport-Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 ¬– Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 ¬– Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 2019



Samstag, 2. September

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 1989

10.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 Uhr: ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 3. September

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

11.10 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Italien-GP

13.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.25 Uhr: ORF 1 – Vorberichte zum Italien-GP

14.35 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.30 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Italien

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung