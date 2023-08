Fred Vasseur: «Müssen Emotionen beiseite schieben»

Fred Vasseur erlebt in Monza das erste Ferrari-Heimspiel als Teamchef der Scuderia. Der Franzose freut sich über das anstehende Wochenende und weiss, was zu tun ist, um den Tifosi eine gute Show zu liefern.

Seit diesem Jahr ist Fred Vasseur als Teamchef von Ferrari tätig und weil das Rennen in Imola den starken Regenschauern zum Opfer fiel, erlebt er im königlichen Park von Monza sein erstes Scuderia-Heimspiel als Teamprinzipal des ältesten GP-Rennstalls der Welt. Nachdem das Team in Zandvoort einen Ausfall von Carlos Sainz und den fünften Platz von Charles Leclerc erzielt hat, hofft er auf einen stärkeren Auftritt vor den leidenschaftlichen Tifosi.

Vasseur sagt: «Wir haben lange darauf gewartet, hier in Monza bei unserem einzigen Heim-Grand-Prix in diesem Jahr an den Start zu gehen, nachdem Imola im Mai abgesagt wurde. Und nun ist es so weit. Für das gesamte Team ist es ein Ansporn, vor unseren Tifosi auf die Strecke zu gehen und mit Herz und Seele ans Werk zu gehen.»

«Wir wollen uns bei unseren Fans für ihre Unterstützung durch dick und dünn revanchieren, eine tolle Show bieten und ein Rennen liefern, auf das wir stolz sein können. Dies ist mein erster Italien-GP, seit ich bei der Scuderia bin, und das macht es für mich persönlich noch aufregender», gesteht der Franzose.

Vasseur betont: «Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir jedoch die Emotionen beiseite schieben und uns darauf konzentrieren, das Wochenende von der ersten Runde des freien Trainings bis zur letzten Runde im Rennen so gut wie möglich zu gestalten. Wir haben in Belgien gesehen, dass die SF-23 auf manchen Strecken konkurrenzfähig ist. Wir müssen alles perfekt hinbekommen.»

«Charles und Carlos sind zwei der besten Fahrer der Welt, und wir sind es ihnen schuldig, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Talent zu zeigen. Hinter den Red Bull Racing-Fahrern sind die Abstände sehr eng und das kleinste Detail kann den Unterschied ausmachen. Wir werden unser Bestes geben», ergänzt Vasseur.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3