Toto Wolff, Mercedes: Neue Chance für Mick Schumacher

Mick Schumacher 2023 in Miami

​Mick Schumacher erhielt nach zwei Jahren beim US-amerikanischen Rennstall Haas keinen Vertrag mehr und wurde Reservefahrer bei Mercedes. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Mick verdient eine neue Chance.»

Was wird aus Mick Schumacher? 2021 und 2022 konnte er zu wenig überzeugen, um von Rennstallbesitzer Gene Haas einen neuen Vertrag zu erhalten. Daraufhin holte Mercedes-Teamchef Toto Wolff den jungen Piloten zur Traditionsmarke mit dem Stern, Mick Schumacher ist 2023 Reservist von Lewis Hamilton und George Russell.

Wolff betont: «Mick sollte in der Startaufstellung stehen. Wenn du jedoch nicht das volle Vertrauen in dein Auto hast, dann baust du dir selber mehr und mehr Druck auf, das alles drückt auf die Leistungen, und ich glaube, das ist 2022 mit Mick bei Haas passiert.»

«Schumacher ist schnell, keine Frage. Wenn du Titel in der Formel 3 und in der Formel 2 gewinnst, dann zeigt das dein Potenzial, aber Mick konnte das meiner Meinung nach in der Königsklasse nicht zeigen.»

Der Österreicher lobt die Arbeitseinstellung von Mick: «Ich bin sehr froh, dass wir einen solchen Ersatzfahrer haben. Sein Beitrag im Rennsimulator ist von grossem Wert. Seine Arbeit ist ein Grund dafür, wieso uns oft von Freitag auf Samstag ein so grosser Schritt nach vorne gelingt. Schumacher scheut sich nicht von Nachtschichten, sein Einsatz ist unermüdlich.»



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher, Onkel von Mick, schätzt die Lage so ein: «Dinge können sich schnell ändern in der Formel 1. Mick ist nach wie vor mitten im Geschehen. Er leistet bei Mercedes viel Simulator-Arbeit. Von daher ist er auf auf der Höhe und jederzeit zum Einsatz bereit. Er muss Geduld haben.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3