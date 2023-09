Günther Steiner: «Dadurch wären wir nicht besser»

Obwohl Kevin Magnussen in diesem Jahr unter den Erwartungen geblieben ist, wurde sein Haas-Vertrag verlängert. Teamchef Günther Steiner betont, dass die Entscheidung für den Dänen nicht aus sentimentalen Gründen gefällt.

Die beiden Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen dürfen auch im nächsten Jahr für das Haas-Team in der Formel 1 antreten. Die beiden Teamkollegen haben in diesem Jahr kein leichtes Spiel, und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen. Beide Fahrer des US-Rennstalls konnten in den bisherigen 13 WM-Läufen jeweils zwei Mal in die Punkte fahren.

Doch während Nico Hülkenberg mit Platz 7 in Australien und Platz 4 im Sprint von Österreich bisher neun WM-Punkte sammeln konnte, musste sich sein Stallgefährte mit zwei zehnten Plätzen in Saudi-Arabien und Miami und zwei WM-Zählern begnügen. Auch im Qualifying ist der Unterschied deutlich erkennbar. Deshalb kam die Frage auf, ob der Däne aus sentimentalen Gründen an Bord bleiben darf.

Doch davon will Teamchef Günther Steiner nichts wissen. Er winkte im Fahrerlager von Monza ab: «Nein, das geschah nicht aus sentimentalen Gründen. Kevin durchläuft gerade nicht die beste Phase seiner Karriere aber unsere Leistung ist auch nicht die Beste und wir wissen, dass er derzeit kein Vertrauen ins Auto hat.»

«Er bleibt aber optimistisch und durch einen Fahrerwechsel wären wir im Moment auch nicht besser. Natürlich macht Nico einen fantastischen Job, und wir sind überwältigt von seiner Leistung. Aber sobald wir das Auto etwas mehr nach dem Geschmack von Kevin hinbekommen, wird auch er wieder auf Touren kommen. Deshalb haben wir ihn behalten, denn wir glauben weiterhin an ihn», betonte der Südtiroler.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3