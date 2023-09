Kann Ferrari aufholen? Das sagt Teamchef Fred Vasseur

Ferrari belegt vor dem Monza-Heimspiel den 4. Platz in der WM-Tabelle der Rennställe. Teamchef Fred Vasseur äussert sich zur Frage, wie schnell die Roten zu Red Bull Racing an die Spitze aufschliessen können.

Die Tifosi hatten am Freitag in Monza allen Grund zur Freude: Denn am Ende des Tages war ein Ferrari-Fahrer der Schnellste. Carlos Sainz durfte sich über die Tagesbestzeit freuen – wenn auch nur knapp. Mit seiner Rundenzeit von 1:21,355 min distanzierte er Lando Norris im McLaren um 19 Tausendstel. Erst auf dem dritten Platz folgte mit Sergio Pérez der erste Red Bull Racing-Pilot. WM-Leader Max Verstappen belegte gar «nur» Platz 5 auf der FP2-Zeitenliste.

Dafür gab es eine einfache Erklärung: Der WM-Leader und Titelverteidiger fand keine freie Fahrt, als er seine Quali-Simulation absolvierte. Der Niederländer bleibt der grosse Favorit für das Rennen in Monza, bei dem er den zehnten Triumph in Folge und den alleinigen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege erobern könnte.

Ferrari hingegen ist derzeit nur die viertstärkste Kraft hinter Red Bull Racing, Mercedes und Aston Martin. Und das entspricht so gar nicht dem Selbstverständnis der Roten. Das weiss auch Teamchef Fred Vasseur, der im Königlichen Park gefragt wurde, ob seine Mannschaft in einem Winter den Anschluss an die Spitzenreiter schaffen könne.

«Ganz ehrlich, ich denke, das ist nicht die Frage. Zur Zeit geht es darum, unseren Job so gut wie möglich zu machen. Wir müssen versuchen, uns zu verbessern, und deshalb müssen wir an unserer Performance arbeiten und die Schwächen unseres Autos ausmerzen», winkte der Franzose ab.

«Dann erst werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich bin ja nicht im Windkanal von Christian (Horner, Teamchef von Red Bull Racing, Anm.) dabei. Ich weiss nicht, woran sie arbeiten. Das heisst, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und uns nicht ständig mit den anderen Teams vergleichen, wenn es um die Entwicklung geht. Und das nächste Jahr ist eine ganz andere Geschichte», stellte Vasseur klar.

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575