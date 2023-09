Toto Wolff zu Mick Schumacher: «Alle Türen zu»

​Vieles deutet darauf hin: Mick Schumacher wird auch 2024 keinen Stammplatz im Formel-1-Feld erhalten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt in Monza: «Es fallen einfach irgendwie alle Türen zu.»

Zum Zeitpunkt des Monza-GP-Wochenendes werden oft die letzten Weichen gestellt, wie das Formel-1-Startfeld der kommenden Saison aussehen wird. Haas hat vor einer Woche in den Niederlanden seine beiden Fahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen für 2024 bestätigt, Mercedes zog in Italien nach – Lewis Hamilton und George Russell greifen auch 2024 und 2025 für die Marke mit dem Stern ins Lenkrad.

Damit ist eine weitere Formel-1-Tür ins Schloss gefallen für den 24-jährigen Mick Schumacher.

Um genau zu sein, gibt es nur noch drei Rennställe, bei welchen für 2024 noch Cockpits unbestätigt sind – bei Sauber (Bottas fix, Zhou nicht), bei AlphaTauri (Tsunoda, Ricciardo und Lawson unter Vertrag, aber Aufstellung noch nicht verkündet) und bei Williams (Option auf Logan Sargeant noch nicht gezogen, Albon auf sicher).

Realistisch wird Mick Schumacher für keinen dieser Rennställe antreten. Das lässt Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei unseren Kollegen von Sky anklingen: «Es ist zäh. Es fallen einfach irgendwie alle Türen zu – was schade ist, denn Mick verdient es, in der Formel 1 zu fahren. Aber vielleicht ist einfach der Zeitpunkt ungünstig, weil es keine grossen Wechsel im Feld gibt.»



Sollte Sauber mit dem Chinesen Guanyu Zhou nicht verlängern, wird der eigene Nachwuchsfahrer Théo Pourchaire nachrücken. Bei Red Bull ist Mick Schumacher kein Thema. Und die US-amerikanischen Besitzer von Williams wollen den US-Amerikaner Logan Sargeant im Auto behalten. Das ist auch im Interesse von Formel-1-Besitzer Liberty Media.



In aller Wahrscheinlichkeit wird Mick Schumacher auch 2024 Reservist von Mercedes sein.





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575