Andrea Stella (McLaren): «Wir wollen keine Hilfe»

Das Red Bull Racing Team hat bereits nach 13 von 22 Rennen mehr als doppelt so viele WM-Punkte gesammelt wie sein erster Verfolger. Dennoch wollen die Konkurrenten nicht, dass man das Weltmeister-Team einbremst.

Die Dominanz von Max Verstappen und Red Bull Racing ist beachtlich. Der Titelverteidiger führt die Formel-1-WM nach dem neunten Sieg in Folge beim Heimspiel in Zandvoort mit 138 Zählern an. Das Team hat in der Konstrukteurswertung einen Vorsprung von 285 WM-Punkten. Die Spannung an der Spitze des Feldes hält sich entsprechend in Grenzen.

Deshalb werden immer mehr Stimmen laut, die von den Formel-1-Verantwortlichen fordern, etwas gegen die Übermacht des Rennstalls aus Milton Keynes zu unternehmen. Doch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner macht sich diesbezüglich keine Sorgen. «Die Regeln sind für die nächsten paar Jahre ziemlich stabil. Und wir erwarten von unseren Gegnern, dass sie aufholen können. Man schaue sich nur schon den Sprung an, den McLaren kürzlich machen konnte.»

«Mir ist auch nicht zu Ohren gekommen, dass irgendwelche drastischen Änderungen geplant wären. Wir haben bereits für 2026 eine umfassende Regeländerung geplant. Und obwohl wir in diesem Jahr viele Rennen gewonnen haben, fielen viele GP sehr unterhaltsam aus, auch das letzte in Zandvoort war wirklich spannend. Ich denke also nicht, dass der Unterhaltungswert des Sports ein Problem ist», fügt der Brite an.

Auch die Konkurrenz hält nicht viel davon, die Spitzenreiter reglementarisch einzubremsen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt: «Ich bin kein Fan von solchen Massnahmen, das gehört überhaupt nicht zur DNA der Formel 1. Und ausserdem gibt es bereits ein Reglement bei der Aero-Testarbeit, das eine Art Ausgleich schafft. Das reicht meiner Ansicht nach auch.»

Und McLaren-Teamchef Andrea Stella stimmt ihm zu: «Das sehe ich auch so. Wir wollen keine Hilfe. Wir wollen aus eigener Kraft die Lücke zur Spitze schliessen und uns gefällt diese Herausforderung, der wir uns gerne in den nächsten Jahren stellen.»

3. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,912 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,086 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,541

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,574

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,799

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,818

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,972

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,073

09. Alex Albon (T), Williams, +1,142

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,280

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,333

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,384

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,385

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,390

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,468

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,599

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,603

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,827

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,830

20. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,940