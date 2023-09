Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Das kommt selten vor»

​Ferrari-Ass Charles Leclerc hat im Qualifying zum Grand Prix von Italien den dritten Startplatz erobert. Der fünffache GP-Sieger zeigte eine starke Darbietung: «Normalerweise lächle ich als Dritter nicht, heute schon.»

Für einen Platz in der ersten Startreihe zum Italien-GP in Monza hat es für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc nicht ganz gereicht, dazu fehlten auf Max Verstappen 54 Tausendstelsekunden, aber der 25-jährige Monegasse ist mit seiner Leistung im Reinen.

Der WM-Zweite von 2021 sagt nach einem spannenden Qualifying: «Wenn du so knapp an einer Pole vorbeischrammst, dann wurmt dich das natürlich. Und es kommt nicht oft vor, dass ihr mich nach einem dritten Platz lächeln seht. Aber heute konnten wir es mit Max Verstappen aufnehmen, und Carlos konnte die Pole erringen. Das macht mich glücklich.»

«Wir wollten den Tifosi etwas für ihre Treue zurückgeben. Sie halten uns immer die Stange, ganz besonders dann, wenn es nicht so gut läuft wie in diesem Jahr. Ich hatte mir so gewünscht, dass wir ihnen die Pole als Dankeschön geben können, das haben wir geschafft. Das ist ein guter Tag.»

«Ich war mit meinen zwei Runden im dritten Quali-Teil sehr zufrieden. Ganz ehrlich – ich hätte nicht erwartet, dass ich am Ende Carlos und Max so nahekomme. Denn ich hatte bis zum Abschlusstraining grosse Schwierigkeiten mit der Fahrzeugbalance. Am Freitag hatten wir uns Sachen Set-up tüchtig vertan. Wir haben dann alles umgekrempelt, und im dritten freien Training ging es für mich darum, mich ans Handling des veränderten Autos zu gewöhnen.»



«Das habe ich geschafft, und ich konnte bei meinen zwei Runden in der Quali das Beste aus dem Wagen holen. Am Ende hat es gegen Carlos und Max nicht ganz gereicht, aber damit kann ich leben.»



«Wenn ich daran denke, wo ich am Freitag stand, dann darf ich über den dritten Startplatz nicht lamentieren. Zudem – Hut ab vor Carlos, er macht hier bislang einen tollen Job, seine beiden Bestzeiten in den freien Trainings 2 und 3 waren kein Zufall, wie sich in der Quali zeigte.»





Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860