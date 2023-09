Lewis Hamilton: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg»

Mercedes-Star Lewis Hamilton musste sich im Qualifying in Monza mit dem achten Platz begnügen. Danach wunderte er sich über den Speed der Konkurrenz und erklärte: «Es wird fast unmöglich werden, den Williams zu überholen

Lewis Hamilton und George Russell schafften es im Königlichen Park von Monza im Qualifying in die Top-10. Doch während der 25-Jährige die viertschnellste Runde drehte, musste sich der siebenfache Weltmeister mit dem achten Platz begnügen. Von der Pole-Zeit war der 103-fache GP-Sieger mehr als eine halbe Sekunde entfernt.

Vor dem Mercedes-Star reihten sich neben den beiden Ferrari- und Red Bull Racing-Fahrern und seinem Teamkollegen Russell auch Alex Albon im Williams und Oscar Piastri im McLaren ein. «Das war nicht das beste Qualifying», seufzte Hamilton nach der Zeitenjagd.

«Im ersten Training fühlte sich das Auto noch besser denn je an, doch dabei blieb es leider nicht. Ich weiss auch nicht, warum das so war», wunderte sich der aktuelle WM-Vierte. Und er betonte mit Blick auf die Fahrer, die direkt vor ihm starten: «Ich denke, wir alle haben ein ähnliches Tempo. Aber es ist beachtlich, wie schnell der Williams ist.»

«Es ist natürlich nicht so toll, wenn man von einem Williams und einem McLaren in den Schatten gestellt wird. Aber George hat heute ganze Arbeit geleistet und ich werde im Rennen einfach versuchen, nach vorne zu kommen. Es wird fast unmöglich werden, den Williams zu überholen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», fügte Hamilton an.

Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860