Sport und Talk: Helmut Marko zu Besuch im Hangar-7

Nach der Sommerpause meldet sich die ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» mit den Themen Formel 1 und Fussball zurück. Zu Besuch ist unter anderem auch Red Bull-Motorsport-Berater Helmut Marko.

Die Formel 1 hat ihre Sommerpause schon im August mit dem Heimspiel von Max Verstappen in Zandvoort beendet, die Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV tut es ihr am Montag, 4. September ab 21.10 Uhr (in der Schweiz und Deutschland ab 23.10 Uhr) gleich und meldet sich mit einem interessanten Themen-Mix zurück. Neben der Formel 1 steht auch König Fussball im Fokus.

Als Gast ist Dr. Helmut Marko zum Sommergespräch eingeladen. Der Red Bull-Motorsportberater aus Graz spricht über den komfortablen Vorsprung, den Titelverteidiger Verstappen und sein Red Bull Racing Team bereits haben. Er erzählt, wie der österreichische Rennstall mit Sitz in Milton Keynes die Rekorde des Niederländers bewertet und äussert sich auch zur Frage, wer in Zukunft das zweite Cockpit neben dem zweifachen Champion einnehmen wird.

Im Talk sind Gerhard Struber, Trainer des FC Red Bull Salzburg, Danijel Arnautović, Manager und Bruder von Marko Arnautović, ServusTV-Experte3 Jan Åge Fjørtoft und Bayern-Insider Christian Falk sprechen im Talk über die spektakulären Vereinswechsel in diesem Transfersommer.

Insbesondere aus Saudi-Arabien wurden schier unvorstellbare Summen an Europas Top-Klubs in dieser Wechselperiode überwiesen, die Anziehungskraft saudischer Petrodollars auf Weltstars wie Neymar Jr. und Karim Benzema sorgte für reichlich Diskussionsstoff.

Moderation

Birgit Nössing

Themen

Formel 1: Grosser Preis von Italien

Fussball: Der irre Transfersommer

Gäste

Dr. Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull)

Gerhard Struber (Trainer FC Red Bull Salzburg)

Jan Åge Fjørtoft (ServusTV-Champions-League-Experte)

Danijel Arnautović (Manager und Bruder von Marko Arnautović)

Christian Falk (Fussballchef Bild-Gruppe, Bayern-Insider)