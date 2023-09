Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Ich bezahlte hohen Preis»

​Carlos Sainz erobert beim Grossen Preis von Italien einen Podestplatz – der Ferrari-Fahrer wird in Monza Dritter. Sein Gesicht nach dem Rennen sagt alles: Mehr war in diesem Rennen nicht möglich.

Rang 3 für den 29-jährigen Spanier Carlos Sainz beim Italien-GP in Monza: Der Ferrari-Fahrer zeigt im königlichen Park ein starkes Rennen und durfte die einmalige Atmosphäre des Monza-Siegerpodests geniessen – aber letztlich war gegen das Red Bull Racing-Duo nichts auszurichten.

Der Madrilene stöhnte nach seinem 16. Podestplatz (gleich viele wie die Ferrari-Legende Phil Hill): «Das war sehr, sehr hart. Ich kann mir kein härteres Rennen vorstellen als das hier heute.»

«Ich habe wirklich alles versucht, Max und später Sergio hinter mir zu halten, aber es hat leider nicht gereicht. Ich wusste, dass sie im Rennen mehr Speed haben als wir, aber ich wollte meine Haut so teuer als möglich verkaufen.»

«Ich musste beim Verteidigen alles geben, dafür habe ich einen hohen Preis bezahlt – meine Reifen wurden zu sehr strapaziert.»

Den treuen Tifosi fror fast das Blut in den Adern, als Sainz und Leclerc im Millimeter-Abstand bei Tempo jenseits von 300 Rad an Rad kämpften. Carlos wiegelt ab: «Ich vertraue Charles, und es macht immer Freude, mit ihm zu kämpfen. Wir hatten Spass da draussen.»



Was lernt Sainz aus seinem zweiten Podestplatz in Monza? (Nach Rang 2 mit McLaren 2020). Carlos: «Erstens – ganz im Gegensatz zu Zandvoort waren wir hier zweite Kraft. Das ist nicht selbstverständlich, und darauf dürfen wir stolz sein.»



«Zweitens, und das gilt auch fürs nächstjährige Auto: Wir müssen in Sachen Reifen-Management besser werden. Wir haben gezeigt, dass wir mit dem Auto schöne Fortschritte gemacht haben. Aber wenn wir im Grand Prix weniger Speed haben, dann liegt das vor allem an den Reifen.»



Fazit von Carlos Sainz: «Wir müssen sportlich eingestehen, dass wir hier nicht mehr ausrichten konnten. Aber wir dürfen auf unsere Leistung stolz sein.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3