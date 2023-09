Sergio Pérez (2.): «So komme ich Verstappen näher»

​Zweiter Platz für Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez beim Italien-GP in Monza, der Mexikaner muss sich seinem Stallgefährten Max Verstappen geschlagen geben. «Aber ich weiss, ich kann zulegen.»

Der Traditions-GP von Italien bringt für den 33-jährigen Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez den zweiten Platz, von Startplatz 5 zeigte der WM-Dritte von 2022 ein kampfstarkes Rennen.

Es ist der 34. Podestplatz von «Checo» in der Formel 1 (damit liegt er nur noch einen hinter den südamerikanischen Rennlegenden Juan Manuel Fangio und Emerson Fittpaldi), in Monza steht er zum zweiten Mal auf dem Podest – 2012 wurde er als Sauber-Fahrer Zweiter hinter Lewis Hamilton.

Nach Saisonrennen 14 erzählt Pérez über seinen 249. WM-Lauf: «Mehr war heute für mich nicht drin. Ich fand es sehr schwierig zu überholen, mit den diesjährigen Autos ist der Effekt des verstellbaren Heckflügels nicht mehr so kraftvoll wie früher.»

«Mich an den zwei Ferrari-Fahrern vorbei zu arbeiten, das war wirklich knifflig. Ich hatte jeweils gute Traktion aus der Parabolica heraus, also aus der letzten Kurve vor Start und Ziel. Aber dennoch hat es beim Anbremsen der ersten Kurve nicht gereicht. Zudem machten Leclerc und Sainz ihre Wagen wirklich sehr breit.»

«Ferrari hatte heute sehr soliden Speed, und ich musste meine Reifen übermässig verschleissen, um sie ein- und dann letztlich zu überholen. Ich habe dazu mit verschiedenen Linien experimentiert, aber eine Weile biss ich mir die Zähne aus.»



«Ich bin mit Rang 2 glücklich, denn ich weiss – mehr war in diesem Rennen für mich nicht zu holen. Ich habe mit meinen Leuten sehr intensiv gearbeitet, um mit dem Auto besser in Einklang zu sein. Ich spürte schon vor der Sommerpause, dass es aufwärts geht, das hat sich nun bestätigt.»



«Dank viel Feinarbeit mit der Abstimmung komme ich Verstappen wieder näher. Ich habe immer gesagt – ich will wieder das gute Fahrgefühl vom Beginn des Jahres erlangen, als ich in Saudi-Arabien und Aserbaidschan gewinnen konnte. Ich weiss, dass ich weiter zulegen kann. Ich habe endlich wieder Vertrauen ins Auto und bleibe bei meinem Ziel: Ich will bei jedem der restlichen Rennen auf dem Siegerpodest stehen.»



Sergio Pérez hat Red Bull Racing den 28. Doppelsieg klar gemacht, bei elf Doppelsiegen von RBR mit Verstappen und Pérez lag Max neun Mal vorne, Sergio zwei Mal.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3