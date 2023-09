Fred Vasseur (Ferrari): «Werden das noch diskutieren»

Im Italien-GP lieferten sich die Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz und Charles Leclerc einen harten Fight. Teamchef Fred Vasseur weiss: Über das Duell am Limit, das über Runden dauerte, wird noch gesprochen.

Die Zuschauer auf den Tribünen und die Experten und Journalisten im Pressesaal hielten gleichermassen den Atem an, als sich Charles Leclerc und Carlos Sainz im Italien-GP einen harten Zweikampf um den letzten Platz auf dem Treppchen lieferten. Das Duo kam sich einige Male gefährlich nahe und schenkte sich dabei nichts, am Ende hatte Polesetter Sainz die Nase vorn.

«Natürlich fühlt es sich etwas schräg an», erklärte Teamchef Fred Vasseur gleich nach dem Fallen der Zielflagge in Monza vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera. «Aber ich bin ein grosser Fan davon, die Fahrer frei gegeneinander kämpfen zu lassen», fügte er schnell an. «Es war ein grossartiges Gefühl und ich sagte ihnen, dass sie keine Risiken eingehen sollen.»

«Das ist natürlich immer relativ, aber ich habe die letzten paar Runden wirklich genossen. Und ich hoffe, dass es den Fans auch so ging», fügte der Franzose an. «Wie man sich vorstellen kann, werden wir noch darüber diskutieren, aber wahrscheinlich passiert das nicht mehr heute Abend.»

Am Montag seien die beiden Fahrer im Formel-1-Werk in Maranello, verriet Vasseur daraufhin. Und er gestand auch mit Blick auf die TV-Aufnahmen des Duells: «Ich will das heute nicht mehr sehen, ich werde mir das morgen zu Gemüte führen.» Und auf die Frage, ob er denn glaube, im nächsten Jahr näher an der Front dran sein zu können, winkte er ab: «Das ist schwer zu sagen, denn wir wissen nicht, was Red Bull Racing macht. Aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unser Auto verbessern. Dann werden wir sehen, wo wir stehen.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3