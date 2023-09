Mick Schumacher: Türen alle zu – was ist der Plan B?

Die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 ist offen, für 2024 hat sich noch keine Option ergeben. Schumacher selbst spricht nun erstmals von einem Plan B.

Mick Schumacher ist es anzumerken, dass ihn die Zeit bei Haas ein wenig wurmt. Klar: Zum einen ist da die Kritik von Teamchef Günther Steiner, die der 24-Jährige im Sky-Interview mit Peter Hardenacke erstmals ziemlich deutlich kontert.

Was hinzu kommt: In seinen beiden Haas-Jahren konnte er den Fans nicht wirklich zeigen, was er kann. Eine dritte Saison als Stammfahrer wäre der übliche Weg für einen jungen Piloten gewesen, um weiter zu lernen und zu wachsen. Jetzt als Mercedes-Ersatzmann kann er es auch nicht zeigen, was natürlich an der Rolle selbst liegt.

Intern sieht das anders aus, da erhält Schumacher auch jede Menge Lob für seine Simulator-Arbeit, doch Mercedes-Teamchef Toto Wolff konnte ihn noch bei keinem anderen Rennstall unterbringen. «Es ist zäh. Es fallen einfach irgendwie alle Türen zu – was schade ist, denn Mick verdient es, in der Formel 1 zu fahren. Aber vielleicht ist einfach der Zeitpunkt ungünstig, weil es keine grossen Wechsel im Feld gibt», so Wolff.

Schumacher wäre bereit. «Ich fühle mich sehr ready, noch mal anzugreifen, um zu zeigen, was ich wirklich kann. Weil viele Leute glaube ich gar nicht wissen, was ich kann», sagte Schumacher.

Er gibt aber zu, dass sich wenig bewege auf dem Fahrermarkt. Und er verrät: «Es gibt einen Plan B.» Wie der aussieht, verriet er allerdings nicht.

«Das ist momentan eine schwierige Situation», weiß auch Sky-Experte Timo Glock. Die Türen seien «alle so gut wie zu. Natürlich gibt es noch die Option, bei Williams anzudocken, aber wenn man realistisch draufschaut, wird das schwierig werden», so Glock weiter.

«Generell muss er sich einfach positionieren, sich immer wieder neu motivieren und fit halten, weil es immer wieder sein kann, dass sich einer der Fahrer verletzt. Dann muss er seine Chance nutzen und hoffen, dass dann eventuell 2025 eine Tür aufgeht», so Glock.

Sein Ratschlag: «Wenn es keine Möglichkeit in der Formel 1 gibt, sollte er vielleicht in einer anderen Meisterschaft mitfahren.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3