​Red Bull Racing hat von den 25 vergangenen Formel-1-WM-Läufen 24 gewonnen, Max Verstappen steht bei Sieg Nummer 10 in Folge. RBR-Teamchef Christian Horner: «Keiner schlägt Max Verstappen im gleichen Auto.»

Das hat vor Max Verstappen noch kein Formel-1-Fahrer geschafft: 10 WM-Laufsiege in Folge, seit Anfang Mai in Miami hat bei Grands Prix nur noch der 25-jährige Niederländer gewonnen.

Auch in Monza fuhr der Formel-1-Weltmeister von 2021 und 2022 meisterhaft zum Erfolg, schnurstracks auf dem Weg zu seinem dritten Titel, und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner streut seinem niederländischen Star Rosen.

Der 49-jährige Engländer lobt: «Max fährt derzeit auf einem unfassbar hohen Niveau. Ich glaube nicht, dass es einen Piloten auf der Welt gibt, der Max im gleichen Auto schlagen würde.»

«Wir dürfen uns zwischendurch zurücklehnen, diese Serie wertschätzen und Max anhaltend Applaus spenden. Was er in diesen Monaten zeigt, das ist etwas ganz Besonderes. Selbst über die Grenzen des Autosports hinaus passiert so etwas ganz selten.»



«Das ist eine fabelhafte Ära für ihn und für das Team, und jeder im Rennstall darf auf diese Serie wohlverdient stolz sein. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine solche Dominanz selten ist, also geniessen wir jeweils am Sonntagabend einen neuen Erfolg – und dann denken wir am Montag schon ans kommende Rennen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3