Damon Hill nach Toto Wolff-Spott: Beweis für Schmerz

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die Siegesserie von Max Verstappen als unwichtig bezeichnet. Für Formel-1-Weltmeister Damon Hill ist das ein klares Zeichen für den Schmerz des Österreichers.

Kurz nachdem die Worte geäussert waren, ging es heiss zu und her in den sozialen Netzwerken. Mercedes-Teamchef Toto Wolff war nach dem Grossen Preis von Italien in Monza auf die Verstappen-Siegesserie angesprochen worden (inzwischen zehn GP-Erfolge hintereinander) und bezeichnete diese bewundernswerte Leistung als «irrelevant».

Der Wiener sagte: «Ich weiss nicht mal, ob ihm selber das etwas bedeutet. Mir wäre es jedenfalls nicht wichtig, keine dieser ganzen Zahlen. Das ist doch nur etwas für Wikipedia, niemand liest das.»

Zahlreiche Formel-1-Fans waren in unterschiedlichen Worten einer Ansicht: Grösse in der Niederlage ist etwas Anderes.

Auch Formel-1-Champion Damon Hill, Weltmeister des Jahres 1996 und 22-facher GP-Sieger, ist ein wenig erstaunt: «Für mich klang das ziemlich griesgrämig, nicht sehr elegant. Ich fand das verblüffend, denn normalerweise ist Wolff doch ein Sportsmann.»



«Für mich ist das ein Beweis für Schmerz. Sie werden dominiert und haben in Monza noch nicht mal einen Fahrer aufs Podest gebracht. Sie wirken derzeit schachmatt, etwas ratlos darüber, wie sie aus dem Wellental herauskommen sollen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3