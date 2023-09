McLaren warnt Norris und Piastri: Schluss damit!

​Der Grosse Preis von Italien in Monza war reich an packenden Zweikämpfen. Aber einige Manöver waren grenzwertig, wie McLaren-Teamchef Andrea Stella über Lando Norris gegen Oscar Piastri sagt.

Die Zuschauer des Traditions-GP von Italien in Monza konnten sich über mangelnde Unterhaltung wahrlich nicht beklagen – Action hüben und drüben. Und an einigen Kommandoständen ging der Puls etwas schneller als üblich, als sich zum Beispiel die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc duellieren oder die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri.

Sainz und Leclerc hielten ihre Autos auf Millimeterabstand, aber zwischen den Papaya-farbenen Rennwagen des 23-jährigen Engländers Norris und des 22-jährigen Australiers Piastri kam es zu einer Berührung.

Teamchef Andrea Stella sieht sich genötigt, ein Machtwort zu sprechen: «Es darf keinen Fahrzeugkontakt zwischen zwei McLaren-Rennwagen geben und basta. Das passt nicht zur Art und Weise, wie wir Rennsport machen.»

Am Sonntagabend nach dem Rennen vertiefte der Italiener: «Bei uns wird jedes Rennen gründlich analysiert, und wir sprechen hier nicht nur von der Technik. Es geht auch um Strategie und um das Verhalten der Fahrer auf der Bahn, und wir haben klare Ansichten darüber, was wir für akzeptabel halten und was nicht.»



«Wir sehen das ganz emotionslos. Ein Fahrer muss sich darüber im Klaren sein, dass der Rennstall wichtiger ist als ein einzelner Pilot.»



In der 24. von 52 Monza-Runden kam Piastri mit frischen Reifen aus der Box und setzte sich sofort an die Innenseite des heranschiessenden Norris. Dabei kam es zur Fahrzeugberührung. Eine Beschädigung gab es nicht, die FIA-Regelhüter sahen sich die Szene kurz an und befanden dann – Rennzwischenfall.



Andrea Stella: «Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um eine kleine Fehleinschätzung von Oscar handelte. Aber so etwas darf nicht nochmals vorkommen.»



Beide Fahrer spielten die Szene herunter.



Lando Norris: «Es ist so schwer, in diesen Autos zu sehen, da kann so etwas schon mal passieren. Ich dachte, der Abstand zwischen uns sei gross genug.»



Oscar Piastri: «Mein Bremsmanöver war auf der letzten Rille. Klar willst du nie mit deinem Teamkollegen kollidieren. Wichtig ist, dass dabei nichts passiert ist.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3