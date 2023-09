George Russell (Mercedes): «Keine Strafe, ein Witz»

​Mercedes-Fahrer George Russell ist beim Grossen Preis von Italien in Monza auf Rang 5 ins Ziel gekommen. Danach ärgerte sich der 25-jährige Engländer über die Monza-Rennstrecke und das Verhalten der Rennkommissare.

Wer in Monza einen Tribünenplatz bei der ersten Schikane nach der Start/Ziel-Geraden ergattert hatte, der hatte weise entschieden – in der Bremszone gab es reichlich Action zu sehen, samt rauchender Räder, Fahrzeugberührungen, Ausweichmanöver in die Notgasse oder Gehoppel der Autos über die Bremsschwellen.

Ein halbes Dutzend Fahrer setzte sich an die Seite der Rivalen, nur um letztlich dort geradeaus zu fahren, damit teilweise auf diese Weise zu überholen, diesen Platz dann aber gleich zurückgeben zu müssen.

Beim Duell mit Alpine-Fahrer Esteban Ocon gab George Russell diesen Platz nicht zurück, worauf es von den Rennkommissaren für den Mercedes-Fahrer Russell eine Fünfsekundenstrafe setzte.

Nach dem Rennen regte sich der WM-Vierte von 2022 darüber auf: «Ich kam eben aus der Box und setzte meinen Wagen neben Ocon. Ich wusste – wenn ich jetzt nicht vor Esteban bleibe, dann verpufft meine Chance, die direkten Gegner zu unterschneiden. Also fuhr ich in der ersten Kurve gegen Ocon die Ellenbogen aus, wohlwissend, dass ich damit ein gewisses Risiko eingehe.»



Der Sieger des Sao Paulo-GP 2022 weiter: «Das Risiko bestand darin, dass ich die erste Kurve versemmele, was mir prompt unterlief. Aber in Monza haben wir es immer wieder erlebt, dass Fahrer dort geradeaus schiessen, dafür jedoch keine Strafe erhalten, ein Witz. Die Piloten wissen doch genau, dass du dir dort etwas mehr erlauben kannst und eine Chance hast, ohne Bestrafung davon zu kommen. Bei mir war das nicht der Fall. Daher bin ich der Ansicht, dort sollte umgebaut werden.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3