Mercedes in Singapur: Wieder auf Podestkurs?

In Italien mussten sich George Russell und Lewis Hamilton mit den Plätzen 5 und 6 begnügen. In Singapur stehen die Chancen besser, wieder um Podestplätze kämpfen zu können, sagt Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin.

Die Highspeed-Strecke in Monza bereitete dem Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton sichtlich Mühe. Der siebenfache Weltmeister tat sich schwerer als sein Teamkollege, der im Qualifying die viertschnellste Runde fuhr. Hamilton kam nicht über den achten Platz hinaus und kam auch im Rennen hinter seinem Stallgefährten ins Ziel. Mit den Plätzen 5 und 6 erreichte das Duo das Maximum, wie Andrew Shovlin erklärte.

Der leitende Mercedes-Ingenieur gestand auch, dass die Podestplätze in Italien ausser Reichweite waren. Er ist aber zuversichtlich, dass Hamilton und Russell in Singapur wieder näher an den Top-3-Rängen dran sein werden. In seiner GP-Analyse sagt er auf die Frage, ob der Strassenkurs ein besseres Pflaster für den diesjährigen Mercedes sein wird: «Wir hoffen es natürlich! Es besteht Grund zur Hoffnung, dass das Auto besser funktionieren wird, und zwar, weil Singapur eine Strecke ist, auf der wir mit maximalem Abtrieb unterwegs sind.»

«Auf Strecken mit hohem Abtriebsniveau wie Barcelona, Budapest und sogar Zandvoort hat das Auto gut funktioniert, und wir hatten eine ziemlich gute Performance. Wir hoffen deshalb, dass wir in Singapur etwas schneller sein können und wieder in der Lage sein werden, um Podestplätze kämpfen zu können», fügt der Brite an.

Gleichzeitig warnt Shovlin: «Die Strecke stellt uns jedoch vor einige einzigartige Herausforderungen, und auch das Layout wurde in diesem Jahr geändert. Es gibt eine Reihe von vier Kurven am Ende der Runde, die entfernt wurden, da, wo die Strecke früher durch einen Tunnel unter einer Tribüne hindurch führte. Das gibt es jetzt nicht mehr, so dass wir eine längere Gerade haben, was die Anforderung an die Reifen ein wenig verändern wird.»

«Auch ist der Asphalt ziemlich rau», weiss Shovlin. Und er mahnt: «Wir bekommen in Singapur die drei weichsten Reifenmischungen, das Reifenmanagement wird deshalb eine Herausforderung, und es ist auch ein holpriger Strassenkurs. Hinzu kommt, dass das Rennen bei Nacht stattfindet. Es gibt viele Herausforderungen, die wir meistern müssen, aber wir gehen das Wochenende optimistisch an und hoffen auf eine starke Leistung.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3