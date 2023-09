Carlos Sainz (Ferrari): Statement zum Raub in Mailand

Nachdem Carlos Sainz in Monza mit dem dritten Platz glänzen konnte, wurde er in Mailand ausgeraubt. Das unschöne Erlebnis endete mit der Verhaftung der Räuber. Nun hat sich der Ferrari-Star dazu geäussert.

Der Rennsonntag in Italien wird Carlos Sainz noch lange in Erinnerung bleiben, und das nicht nur wegen seines dritten Platzes, den er im Königlichen Park von Monza im Duell gegen seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc verteidigen konnte. Denn nur wenige Stunden nach dem GP wurde der Spanier Opfer eines Raubs, der allerdings glimpflich endete.

Sainz war gegen 20.30 Uhr in Mailand unterwegs, als er vor dem Armani-Hotel von zwei Männern angesprochen wurde, die ihn um ein Selfie baten. Einer der Beiden nahm ihm dabei seine Richard-Mille-Uhr ab, die Berichten zufolge rund 580.000 Euro wert ist. Doch die Räuber gingen am Ende leer aus.

Denn Sainz und einige Passanten verfolgten die Diebe und stellten sie. Der Formel-1-Star, der unverletzt blieb, konnte sich seine Uhr zurückholen und die beiden Kriminellen wurden der Polizei übergeben. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Sainz im Gespräch mit Polizisten zeigt.

Der 29-Jährige aus Madrid hat sich nun in den sozialen Medien zum versuchten Raub geäussert. Er schreibt auf «X»: «Wie viele von euch bereits wissen, habe ich in Milano einen bedauerlichen Vorfall erlebt. Das Wichtigste ist, dass es uns allen gut geht und uns dieser Zwischenfall als eine unliebsame Anekdote in Erinnerung bleiben wird. Ich danke den Leuten, die mir halfen und der Polizei von Mailand, die gleich reagiert hat. Danke auch für all die lieben Nachrichten, die ich erhalten habe.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3