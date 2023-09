Timo Glock: Hülkenberg-Kritik an Haas völlig richtig

​In Monza hat GP-Routinier Nico Hülkenberg kein Blatt vor den Mund genommen: «Wir sind unterirdisch schlecht im Vergleich zur Konkurrenz.» Von Timo Glock gibt es Rückendeckung für den Haas-Piloten.

Platz 17 in Monza: Nico Hülkenberg hatte mit seinem Haas-Rennwagen keine Chance, mit WM-Punkten zu liebäugeln. Der Le Mans-Sieger von 2015 sagt am Abend nach dem Grossen Preis von Italien klipp und klar: «Wir sind unterirdisch schlecht im Vergleich zur Konkurrenz. Wir haben als einziges Team keine neuen Teile nach Monza gebracht. Wer so wenig macht, der kann auch nicht viel erwarten. Wir sind nicht punktewürdig.»

«Das ist bitter und traurig, aber das müssen wir jetzt so hinnehmen. Kopf hoch und in 14 Tagen geht es weiter auf einer Strecke, die uns vielleicht wieder ein bisschen besser.» Also in Singapur.

Timo Glock hat das Geschehen in Norditalien für die Kollegen von Sky verfolgt. In seiner Nachbetrachtung des Rennes sagt Glock: «Was Haas angeht, muss ich mir die Frage stellen: Hat man keine Erkenntnisse aus dem Windkanal? Man müsste Haas-Teamchef Günther Steiner mal fragen, wo die ganzen grösseren Verbesserungen bleiben. Nico Hülkenberg kritisiert das völlig zurecht. Nico will nach vorne und sieht, dass es momentan nur Stillstand gibt. Da ist es absolut sein Recht, dem Team gegenüber das klar zu äussern.»



Seit Rang 7 Anfang April in Melbourne konnte Hülkenberg keine Punkte mehr sammeln. Der Emmericher hat sein Auto in der Qualifikation sieben Mal in die Top-Ten gebracht, aber in der Regel ist er im Rennen wegen des hohen Reifenverschleisses am Haas-Rennwagen oder wegen anderer Probleme aus den Punkterängen gefallen.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3