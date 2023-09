Emerson Fittipaldi: «Auf Leclerc lastet mehr Druck»

Beide Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz müssen hohe Erwartungen erfüllen. Der frühere GP-Pilot Emerson Fittipaldi ist sich aber sicher: Der Monegasse steht stärker unter Druck als sein Teamkollege.

In Monza standen Charles Leclerc und Carlos Sainz besonders im Rampenlicht, denn die Tifosi erwarten von den Ferrari-Piloten auf heimischem Boden die bestmöglichen Ergebnisse. Die beiden Teamkollegen lieferten den Zuschauern denn auch ein beachtliches Rad-an-Rad-Duell, bei dem es zwar nicht um den Sieg, immerhin aber um den letzten Platz auf dem Podesttreppchen ging.

Das Duo schenkte sich nichts und war mehr als einmal einem Crash nahe. Am Ende kreuzte Sainz die Ziellinie vor seinem Stallgefährten und holte damit drei WM-Zähler mehr als der Monegasse. In der WM-Wertung liegt der Spanier denn auch vor Leclerc, wenn auch nur knapp. Sechs Punkte trennen den Fünftplatzierten aus Madrid von seinem Teamkollegen auf Platz 6.

Schaut man auf die Anzahl der Top-6-Ergebnisse in diesem Jahr, fällt der Unterschied aber deutlicher aus: Sainz gehörte in neun der bisherigen 14 Grands Prix in diesem Jahr zu den ersten Sechs, Leclerc gelang dies nur sechs Mal. Für den zweifachen Champion Emerson Fittipaldi steht deshalb fest: «Meiner Meinung nach lastet auf Leclerc mehr Druck als auf Sainz.»

Gegenüber «Tuttosport» erklärte der 76-Jährige: «Der Monegasse will Ergebnisse einfahren, die sich nicht ergeben, während der Spanier in den Rennen eine konstantere Performance zeigt.» Der 14-fache GP-Sieger weiss: «Ein gewisser Druck kann innerhalb des Teams entstehen und auf mentaler Ebene kann es die Dinge komplizierter machen. Leclerc muss ruhiger ans Werk gehen, dann macht er auch weniger Fehler.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3