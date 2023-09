Alex Palou glaubt nicht mehr an eine Formel-1-Chance

So ganz aufgeben will Alex Palou die Hoffnung auf ein Formel-1-Cockpit nicht. Der 26-jährige Spanier ist sich aber sicher: Er wird langsam zu alt, um sich noch für ein Formel-1-Cockpit zu empfehlen.

Alex Palou hat in der IndyCar viel Grund zur Freude: Der ‚IndyCar-Champion von 2021 ist auf dem besten Weg, sich zum zweiten Mal in der US-amerikanischen Formelsport-Serie gegen den Rest des Feldes durchzusetzen und den Titel zu erobern. Sehr viel schwieriger gestaltet sich sein Leben neben der Strecke, denn nach der unfriedlichen Trennung von McLaren wird er vom britischen Traditionsrennstall verklagt.

Seine Formel-1-Chance schätzt er denn auch bescheiden ein, wie Palou gegenüber «SoyMotor.com» verrät: «Was 2021 passiert ist, dass ich nach dem Titelgewinn in der IndyCar-Serie die Möglichkeit bekommen habe, ein Formel-1-Auto zu testen und Teil des McLaren-Teams zu werden, war ein Zeichen dafür, dass ich die Formel 1 noch nicht ganz abgeschrieben habe.»

«Ich habe mir aber immer gesagt, dass mein Fokus nicht ausschliesslich auf der Formel 1 liegt und ich nicht alles um jeden Preis aufgeben würde, um dahin zu kommen. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass es die Königsklasse ist, in der die grössten Teams und Marken antreten, und natürlich wäre ich gerne ein Teil davon, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt», stellt der Spanier klar.

«Die Chance, die ich hier in Amerika habe, ist grossartig, und ich will nicht alles aufgeben, nur um eine Chance zu bekommen. Wir haben es versucht, ich war im Auto und ich denke, ich habe einen guten Job gemacht, aber die Gelegenheit hat sich nie ergeben. Meinerseits hätte ich nicht mehr tun können, und ich glaube nicht, dass sich noch eine Chance ergeben wird, denn langsam werde ich zu alt für die Formel-1-Welt», vermutet der 26-jährige Rennfahrer.

«Ich werde jetzt abwarten und versuchen, so viele Rennen wie möglich in der IndyCar-Serie zu gewinnen, und wenn sich eine Chance ergibt, werden wir diese begrüssen. Wenn nicht, ist es auch okay, dann werde ich weiter in der IndyCar um Siege und Titel kämpfen. Aber die Tür ist noch nicht ganz zu, allerdings werde ich im nächsten Jahr schon 27 Jahre alt, und deshalb warte ich auch nicht auf die Chance. Der richtige Zeitpunkt ist vielleicht verstrichen», ergänzt Palou.

