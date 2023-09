Nico Rosberg: Fast bei Ferrari mit Sebastian Vettel

​Ferrari hat in der Formel 1 mit drei deutschen Stars gearbeitet: Wolfgang Graf Berghe von Trips, Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Neben Vettel hätte es fast einen vierten gegeben: Nico Rosberg.

Der Traum fast jedes Formel-1-Fahrers: für Ferrari antreten, für den berühmtesten Rennstall der Welt. Für drei Deutsche ist das in Erfüllung gegangen. Wolfgang Graf Berghe von Trips war bis zu seinem tödlichen Unfall in Monza 1961 auf dem Weg zum WM-Titel. Michael Schumacher riss alle Rekorde nieder und holte mit den italienischen Rennwagen fünf Titel. Sebastian Vettel versuchte das vergeblich, in sechs Jahren in Rot wurde er zwei Mal WM-Zweiter.

Vor der Sonne stand ihm damals das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Nico Rosberg, und es hätte durchaus passieren können, dass Rosberg nicht sein Markenrivale, sondern sein Stallgefährte wird. Das verriet Rosberg, heute GP-Experte von Sky, im Rahmen des Monza-Wochenendes.

Der 38-jährige Wiesbadener Rosberg erzählt: «Es gab gewisse Momente, in welchen tatsächlich ein Wechsel nach Italien möglich gewesen wäre. Es gab ein paar Treffen in Maranello, weil man immer alle Optionen anschauen muss.»

Woran ist ein Wechsel von Nico Rosberg zu Ferrari gescheitert? Nico weiter: «Letztlich war die Sache halt die, dass Mercedes meine Familie war. Zudem hatte Mercedes das schnellste Auto, also hat es für mich aus sportlicher Sicht keinen Sinn ergeben, auf einen Wechsel zu drängen.»

Was wäre wenn, das hat sich aber auch der Deutsch überlegt. Er schmunzelt: «In meinem nächsten Leben will ich Ferrari-Fahrer werden. Selbst wenn das ein zweischneidiges Schwert ist, denn wenn ein Fahrer bei Ferrari ist und die Dinge nicht so gut laufen, dann wird er schnell mal gekreuzigt. Bei keinem anderen Rennstall stehen die Piloten so unter Druck wie bei Ferrari.»



Nico Rosberg blieb bei Mercedes, gewann dort 23 Grands Prix und wurde mit den Silbernen 2016 Formel-1-Weltmeister.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3