Nico Rosberg über Stroll: «Schwierige Situation»

Nico Rosberg sagt über Lance Stroll: «Er ist jetzt in einer schwierigen Phase»

Die Leistungsunterschiede der beiden Aston Martin-Piloten sind deutlich: Aktuell trennen Fernando Alonso und Lance Stroll 123 WM-Zähler. Nico Rosberg ist sich sicher: Der Kanadier muss zur alten Form zurückfinden.

Lance Stroll erlebte keinen einfachen Start in das aktuelle Jahr: Der Sohn des Rennstallbesitzers Lawrence Stroll ging nach einem Radunfall angeschlagen in die Saison und schaffte es zunächst dennoch, mit seinem neuen, starken Teamkollegen Fernando Alonso mitzuhalten. Der Kanadier konnte zwar nicht wie der zweifache Champion in den ersten sechs Rennen fünf Podestplätze einfahren.

Doch Stroll schaffte es, in der Nähe des Asturiers zu bleiben. Doch mit fortschreitender Saison wurde der Abstand zwischen den beiden Stallgefährten immer grösser. Nach dem Italien-GP trennen denn auch 123 Punkte die beiden Rennfahrer aus dem Team aus Silverstone. Alonso belegt immer noch den dritten WM-Zwischenrang, Stroll hingegen ist nach 14 Rennwochenenden WM-Neunter.

Deshalb fordert der ehemalige GP-Pilot Nico Rosberg eine Leistungssteigerung vom GP-Star aus Montreal. Im «Sky Sports F1»-Podcast sagt er: «Ich weiss nicht, was mit Lance passiert ist, er ist ein respektabler Fahrer, und er hat zu Saisonbeginn gezeigt, dass er in Schlagdistanz von Fernando bleiben kann. Er war eine Weile lang Fünfter oder Sechster.»

«Doch jetzt ist er in einer schwierigen Phase», weiss der Weltmeister von 2016. «Und Aston Martin kann es sich langfristig nicht leisten, einen Fahrer zu haben, der weit hinter dem Teamkollegen liegt. Entweder findet Lance zur Form zurück, die er haben kann und muss, oder sie müssen über eine Veränderung beim zweiten Fahrer nachdenken», ist er sich sicher.

«Fernando braucht einen Fahrer, der ihn antreibt. Die Arbeit an der Fahrzeugabstimmung ist besser, wenn zwei gute Fahrer im Team sind, das ist eine ganz andere Dynamik. Deshalb ist es auch wichtig, dass man zwei Piloten an Bord hat, die schnell sind», ist Rosberg überzeugt.

Da Stroll im Rennstall seines Vaters fährt, glaubt Rosberg, dass der Fahrer selbst für die Veränderung sorgen muss, sollte er seine gute Form nicht wiederfinden. «Wahrscheinlich müsste Lance sagen, dass er etwas anderes machen sollte, wenn er sich weiterhin so schwer tut. Das Einfachste wäre, wenn er mit seiner Leistung aber wieder dahin kommt, wo er sein kann, nämlich in die Nähe von Fernando. Die Herausforderung besteht darin, dass es eine Vater-Sohn-Beziehung ist, deshalb ist die Situation schwierig. Und es geht um viel Geld, wenn wir über die Platzierung des Teams in der Konstrukteurswertung reden.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3