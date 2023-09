McLaren legt nach: Neue Teile für Norris und Piastri

Andrea Stella: «Wir werden in den kommenden Rennen ein paar Neuerungen am Auto haben»

Die Entwicklung des diesjährigen Formel-1-Renners von McLaren steht nicht mehr im Fokus des Teams, wie Teamchef Andrea Stella verriet. Trotzdem werden Lando Norris und Oscar Piastri noch weitere neue Teile bekommen.

Die Saison 2023 begann für das McLaren-Team enttäuschend, der MCL60 war nicht so konkurrenzfähig, wie es sich das Team erhofft hatte, und die Ergebnisse in den ersten Rennen fielen entsprechend aus. Nach den ersten acht Rennwochenenden hatten Lando Norris und Oscar Piastri nur 17 WM-Zähler gesammelt. Damit lag der britische Traditionsrennstall auf dem sechsten Rang der Teamwertung.

Die Wende brachte ein umfangreiches Update, das Änderungen an den Seitenkästen und dem Unterboden umfasste und das beim Rennwochenende in Österreich eingeführt wurde. Auf dem Red Bull Ring sammelten Norris und Piastri 12 WM-Zähler, in den darauffolgenden beiden Rennwochenenden landete der Brite sogar zwei Mal als Zweiter auf dem Podest.

In Silverstone erlebte das Team mit 30 Punkten sein bisher erfolgreichstes Wochenende in diesem Jahr, auch im darauffolgenden Kräftemessen auf dem Hungaroring war die Punkteausbeute mit 28 Zählern beachtlich. Zuletzt musste sich McLaren im Italien-GP mit vier Punkten begnügen, die Norris mit dem achten Platz errang. Sein Teamkollege Piastri ging als Zwölfter leer aus.

Das Duo darf aber auf weitere Zeitgewinne hoffen, wenn auch keine so grossen, wie sie die Mannschaft aus Woking mit dem Update in Spielberg erzielt hatte. Teamchef Andrea Stella verriet in Monza: «Der Fokus liegt nicht mehr auf der Entwicklung des diesjährigen Autos, diese wurde eingestellt und wir arbeiten jetzt am Fahrzeug für 2024. Ich denke, das ist bei jedem Team so. Aber das heisst nicht, dass es in diesem Jahr keine neuen Teile mehr geben wird.»

«Es dauert eine Weile, bis die entwickelten Teile einsatzbereit sind und deshalb werden wir in den kommenden Rennen ein paar Neuerungen am Auto haben. Und wir hoffen, dass wir damit die Leistung verbessern und die guten Ergebnisse, die wir zuletzt einfahren konnten, wiederholen können. Und wir hoffen auch, dass wir bis zur Saisonende wieder um Podestplätze kämpfen können», gab der 52-jährige Italiener das Ziel vor.

