Formel-1-Reifen: Zu spät für neuen Reifenausrüster?

Mario Isola und die Teamchefs sprachen in Monza über einen möglichen neuen Reifenlieferanten für die Formel 1

Der Formel-1-Vertrag von Reifenlieferant Pirelli läuft bis Ende 2024, über eine weiterführende Zusammenarbeit wird verhandelt. Wäre ein neuer Reifenlieferant überhaupt in der Lage, 2025 die Nachfolge anzutreten?

Die Formel-1-Reifen werden seit 2011 von Pirelli geliefert, und die Italiener verfügen bis Ende des nächsten Jahres über einen Vertrag mit den Verantwortlichen der Königsklasse. Eine mögliche Verlängerung wird derzeit diskutiert, mit Bridgestone interessiert sich ein weiterer Hersteller für die Rückkehr in den GP-Zirkus.

In Monza erklärte Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola: «Es gibt noch keine Neuigkeiten, wir haben unser Angebot vorgelegt und die Ausschreibung ist ziemlich kompliziert, denn es müssen viele Details mit der Formel 1, der FIA und den Teams diskutiert werden.»

«Es geht nicht nur um die Königsklasse, sondern auch um die Rahmenserien wie die Formel 2, die Formel 3 und die F1 Academy», zählte der Italiener auf. «Es ist also ein ziemlich komplexes Paket.»

Isola betonte auch, dass es keine Deadline für die Gespräche gibt: «Die einzige Frist, die wir einhalten mussten, bestand bezüglich der technischen Spezifikationen. Das entsprechende Dokument haben wir vorgelegt, damit die FIA uns sagt, ob wir einer der zugelassenen Bieter sind, und das geschah schon vor Monaten. Für die kommerziellen Verhandlungen besteht keine Deadline.»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost erklärte allerdings, dass es bereits etwas spät sei, um den Reifenausrüster auf die Saison 2025 hin zu wechseln. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sieht das anders. In der Teamchef-Pressekonferenz in Monza sagte er: «Es ist nie zu spät. Pirelli ist ein grossartiges Unternehmen und ich bin überzeugt, dass sie bei ihrem Antrag grosszügige Bedingungen für den Promoter und die Teams angeboten haben. Es gibt Millionen von Gründen, weshalb wir gerne mit Pirelli weitermachen würden. Es ist ein grossartiger Reifenhersteller, der uns bisher bestens versorgt hat.»

Ferrari-Teamprinzipal Fred Vasseur ergänzte: «Es geht nicht nur um die Millionen Gründe, die wir haben. Aus technischer Sicht stimmt es sicher, dass es eine ziemliche Herausforderung wäre, auch weil wir wahrscheinlich über zwei verschiedene Reifentypen für 2025 und 2026 reden. Das bedeutet, dass man zwei verschiedene Konstruktionen und vielleicht auch verschiedene Dimensionen in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln muss. Und wie Mario gesagt hat, muss man auch die Nachwuchsserien beliefern, es geht also um eine grosse Auswahl an Reifen. Ich weiss nicht, ob es zu spät ist, es ist nicht mein Job, das zu bewerten, aber es wäre sicherlich eine beachtliche Herausforderung.»

Und McLaren-Teamchef Andrea Stella fügte an: «Ich stimme zu, wenn es um die Millionen Gründe geht. Und was das Timing angeht, ist es aus Sicht der Teams kein Problem, aber für die Reifenhersteller wird es langsam eng, deshalb hoffen wir, dass da bald eine Entscheidung gefällt wird.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3