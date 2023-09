Monza-Kollision von Lewis Hamilton: Glück im Unglück

In Monza hatte Mercedes-Star Lewis Hamilton ein unliebsames Zusammentreffen mit Oscar Piastri. Der siebenfache Weltmeister kassierte dafür zwar eine 5-sec-Zeitstrafe. Dennoch hatte er Glück im Unglück.

Weil Lewis Hamilton im Qualifying von Monza nicht über den achten Platz hinauskam, wusste er, dass ihn ein schwieriges Rennen erwartet. Dennoch kündigte er an, nichts unversucht zu lassen – und dieses Versprechen löste der 103-fache GP-Sieger auch ein. Hamilton kämpfte sich durch das Feld und kam dabei Oscar Piastris McLaren zu nahe.

Der siebenfache Champion kassierte dafür eine 5-sec-Zeitstrafe, und er räumte seine Schuld auch unumwunden ein, nachdem er als Sechster ins Ziel kam. Der Mercedes-Star entschuldigte sich auch gleich beim australischen Rookie für die Kollision, die keine grossen Konsequenzen für Hamilton selbst hatte. Hamilton hatte gleich doppelt Glück.



Einerseits hatte die Zeitstrafe keinen Positionsverlust zur Folge. Andererseits blieb sein Dienstwagen beim unliebsamen Treffen weitestgehend heil, wie Andrew Shovlin in der GP-Analyse zum 14. Saisonlauf in Italien betont. «Wir hatten ziemlich viel Glück», sagt der leitende Mercedes-Ingenieur. «Denn der4 Kontakt kam nur am Rad und an der Felge zustande.»

«Die Felge und die Radabdeckung wurden zwar leicht beschädigt, aber das hat die Performance des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt», berichtete der Brite, der auch mit Blick auf Hamiltons Teamkollegen George Russell zufrieden ist. «George hatte ein wirklich gutes Wochenende und sein Highlight war wohl seine Performance im Qualifying. Wir erlebten einen schwierigen Freitag, denn wir taten uns schwer, auf dem weichen C5-Reifen Grip zu finden. Aber wir konnten das Blatt bis zum Samstag wenden, was eine tolle Teamleistung war. Dass er sich für die zweite Startreihe qualifizieren konnte, war eine starke Leistung», lobte er.

Shovlin gestand aber auch: «Im Rennen fehlte uns aber grundsätzlich das Tempo und offenbar ist Ferrari konkurrenzfähiger, wenn wir auf Strecken fahren, auf denen wenig Abtrieb erforderlich ist. In Monza waren sie eineinhalb bis zweieinhalb Zehntel schneller als wir. Und bei einem solchen Vorsprung ist es sehr schwierig, mit der Strategie etwas auszurichten. letztlich war der fünfte Platz mit George hinter den beiden Ferrari-Fahrern das bestmögliche Ergebnis, das wir erzielen konnten.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3