Phänomenale Performance: Gegner loben Max Verstappen

Max Verstappen bricht auf dem Weg zu seinem dritten Titel in Folge immer wieder Rekorde. Die Leistung des Red Bull Racing-Stars würdigen auch die Gegner, die viele nette Worte für den WM-Leader finden.

Nicht alle Gegner verfallen in Lobeshymnen, wenn es um die Leistungen von Max Verstappen geht. So erklärte etwa Lewis Hamilton, er habe in seiner Karriere viel stärkere Stallgefährten gehabt als der aktuelle WM-Leader, der in Monza mit dem zehnten GP-Sieg in folge einen neuen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden GP-Triumphe aufgestellt hat.

Doch die meisten Gegner des zweifachen Champions anerkennen, dass der Red Bull Racing-Star derzeit Grossartiges leistet. Sein Teamkollege Sergio Pérez schwärmte etwa vor dem Start des Rennwochenendes in Monza: «Wir müssen anerkennen, was Max derzeit leistet. Es ist unfassbar, auf welchem Niveau er derzeit unterwegs ist.»

«Es ist unglaublich, wie er jedes einzelne Wochenende seine Bestleistung abrufen kann, ganz egal, welche Bedingungen vorherrschen. Als Teamkollege ist es natürlich hart, das mitzubekommen», gestand der Mexikaner. «Es ist ganz egal, was passiert, ob wir weit voraus sind oder das Auto schwierig zu fahren ist, er schöpft immer sein eigenes Potenzial und das des Autos aus, das schafft er so ziemlich an jedem Wochenende.»

Ähnlich klingt die Einschätzung von Nico Hülkenberg. Der deutsche Haas-Pilot sagt im «Beyond The Grid»-Podcast über den Titelverteidiger: «Es ist Phänomenal. Er liefert immer die Bestleistung ab, ganz egal, wie die Bedingungen aussehen, auf welcher Strecke oder zu welcher Tageszeit wir unterwegs sind. Ob es regnet, schneit, 40 Grad heiss ist – er ist immer in Bestform. In diesem Jahr ist er einfach Spitze, anders kann man das nicht sagen. Er hatte bereits einen starken Saisonstart, doch er musste sich noch etwas einfahren. Sobald er das gemacht hat, ist er voller Zuversicht unterwegs und schafft es, das Beste aus dem Auto und sich selbst herauszukitzeln. Das ist sehr beachtlich.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3