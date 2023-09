Carlos Sainz: Was Ferrari jetzt dringend braucht

​Der Spanier Carlos Sainz ist beim Heimrennen von Ferrari in Monza stark gefahren, musste sich aber letztlich Max Verstappen und Sergio Pérez beugen. Der 29-jährige Madrilene sagt, wie es weitergeht.

Nach dem Traditions-GP von Italien in Monza erhielt Carlos Sainz zu Recht viel Lob: Am Samstag zauberte er eine nahezu perfekte Quali-Runde aus dem Helm, um Ferrari und den treuen Tifosi die Pole-Position zu sichern. Am Sonntag wehrte er sich rundenlang gegen die effizienteren Red Bull Racing-Rennwagen von Max Verstappen und Sergio Pérez, konnte am Ende aber den Doppelsieg von RBR nicht verhindern – Platz 3 für Sainz.

Der gegenwärtige WM-Fünfte glaubt fest daran, dass Ferrari in der Markenwertung vorrücken kann. Die Italiener belegen derzeit den dritten Platz, mit 228 Punkten, hinter Red Bull Racing (583) und Mercedes (273), auf Rang 4 folgt Aston Martin mit 217 Punkten.

45 Punkte Rückstand auf Mercedes aufholen, das ist gemäss Sainz ein hartes Stück Arbeit, aber machbar: «Wenn wir im letzten Saisondrittel einen perfekten Job machen, dann können wir uns den zweiten Schlussrang sichern.»

Der Silverstone-GP-Sieger von 2022 begründet das so: «Wir haben in Sachen Entwicklung einen anständigen Job gemacht. Gemessen an unseren direkten Gegnern ist die Entwicklungsrate hoch. In den vergangenen Jahren hatte ich den Eindruck, dass wir bei der Verfeinerung des Fahrzeugs hinter Mercedes und Red Bull Racing herhinken, aber in diesem Jahr ist das anders.»



Auch Sainz will in der WM noch vorrücken. Schon 2021 und 2022 wurde er mit Ferrari WM-Fünfter. Derzeit liegt er mit 117 Punkten ebenfalls auf Rang 5, hinter dem übermächtigen Max Verstappen (364), Sergio Pérez (219), Fernando Alonso (170) und Lewis Hamiton (164). Sainz-Stallgefährte Charles Leclerc ist derzeit WM-Sechster, mit 111 Punkten.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3