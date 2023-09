McLaren: Speziallackierung in Singapur und Japan 14.09.2023 - 07:34 Von Vanessa Georgoulas

© McLaren Der «Stealth Mode»-Look kommt in Singapur und Japan zum Einsatz © McLaren Mehr Schwarz, weniger Papaya: Die Speziallackierung von McLaren sorgt für einen neuen Look © McLaren Lando Norris mag die Speziallackierung von McLaren und OKX Zurück Weiter

Das McLaren-Team hat zusammen mit Partner OKX eine Speziallackierung im «Stealth Mode»-Look präsentiert, in der die McLaren-Renner an diesem Wochenende in Singapur und auch in Japan glänzen werden.