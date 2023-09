George Russell: «Rennen wird weniger anstrengend»

Für Mercedes-Pilot George Russell war das Podest in Monza ausser Reichweite. In Singapur hofft der Brite auf ein konkurrenzfähigeres Auto. Bisher konnte er auf dem Strassenkurs aber noch keine Punkte erobern.

Zwei Mal war George Russell bisher in Singapur unterwegs, und beide Male hatte er kein Glück. Bei seinem ersten Einsatz in der Saison 2019 fiel der damalige Williams-Pilot nach gleich zwei unliebsamen Berührungen aus. Im vergangenen Jahr qualifizierte er sich als Elfter, musste aber schliesslich aus der Boxengasse losfahren, weil er erst durch die Überschreitung der Motor-Komponenten ans Ende des Feldes versetzt wurde.

Dann gab es noch eine Strafe, weil die neuen Teile unter Parc-Fermé-Bedingungen ohne Erlaubnis des technischen Delegierten eingebaut wurden. Deshalb musste er das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen. Im Rennen kam er schliesslich mit zwei Runden Rückstand auf Sieger Sergio Pérez auf Position 14 ins Ziel.

Dennoch blickt er zuversichtlich aufs anstehende Rennwochenende: «Ich freue mich auf das nächste Rennen in Singapur. Im vergangenen Jahr waren wir dort konkurrenzfähig, und ich denke, dass unser Auto besser für diese Strecke geeignet ist, als für den Rundkurs in Monza. Ich hoffe deshalb, dass wir etwas näher an der Spitze dran sein werden.»

Zum neuen Streckenlayout ohne die bisherigen Kurven 16 und 19, das aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Nähe der Piste zum Einsatz kommt, sagt der Brite: «Ich denke, dass es das Rennen aufregender gestalten kann. Die Piste ist grossartig, wenn es ums Fahren geht, es ist aber schwierig, auf diesem Kurs zu überholen. Ich hoffe, dass es durch die Änderungen in der neuen Kurve 16 eine neue Chance geben wird. Und es wird körperlich etwas einfacher, weil das Rennen kürzer ausfallen wird. Wir werden etwas weniger Spass im Qualifying haben, aber dafür wird es im GP besser.»

Und was erwartet Russell in Singapur? «Wir hatten im vergangenen Jahr ein ziemlich schnelles Auto. Leider haben wir aber nicht das Beste daraus gemacht. Aber ich denke, es ist ein sehr enger Kampf zwischen uns, Ferrari, McLaren und Aston Martin. Ich hoffe, dass wir den Rückstand zu Red Bull Racing auf dieser Strecke, die viel Abtrieb erfordert, schliessen können. Ich denke, es könnte sogar für den Kampf um den zweiten Platz reichen, aber dazu muss alles perfekt laufen, denn ich denke, es wird wieder ein sehr enger Kampf werden.»

WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3