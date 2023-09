Carlos Sainz (Ferrari): «Du siehst aus wie ein Idiot»

​Vor einem Jahr stand Ferrari-Fahrer Carlos Sainz in Singapur auf dem Siegerpodest, machte aber ein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. «Rang 3 war schön, aber ich hatte zu wenig Vertrauen ins Auto.»

Beim anspruchsvollen Grand Prix von Singapur auf dem Siegerpodest zu stehen, davon träumen viele Formel-1-Fahrer. Carlos Sainz gelang dies im sechsten Anlauf 2022, da wurde er hinter Sergio Pérez (Red Bull Racing) und seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc Dritter.

Aber auf dem Siegerpodest zeigte sich der Spanier griesgrämig, es fiel ihm sichtlich schwer zu lächeln. Was war passiert? Sainz blickt zurück: «Ich konnte vom turbulenten Rennverlauf nicht profitieren, weil es an rohem Speed fehlte. Rang 3 war gewiss schön, aber ich hatte zu wenig Vertrauen ins Auto.»

«In Singapur dreht sich fast alles um Vertrauen. Wenn du dann ein paar Ausrutscher und Fast-Unfälle hast, dann nagt das an dir, und du lässt dir bewusst oder unbewusst eine gewisse Sicherheitsmarge. So kannst du nicht den vollen Speed aus dem Wagen und aus dir selber holen. Versuchst du es trotzdem, landest du ratz-fatz in einer Mauer, und dann siehst du aus wie ein Idiot.»

Sainz trat in Singapur drei Mal mit der Scuderia Toro Rosso an (Neunter 2015, nur Rang 14 im Jahre 2016, dann hervorragender Vierter 2017), mit Renault wurde er auf dem schwierigen Stadtkurs 2018 Achter, 2019 gab’s mit McLaren keine Punkte (12.), dann folgte 2022 obiger dritter Platz.



Sainz ergänzt nun am Marina Bay Circuit: «Wir müssen realistisch bleiben – Ferrari wird in Singapur kaum so schnell sein wie in Singapur. In der Regel sind wir auf Rennstrecken nicht so gut, wo viel Abtrieb gefragt ist, und hier brauchst du allen Abtrieb, den du kriegen kannst.»



«Gleichzeitig bin ich sehr zufrieden damit, wie es in Monza gelaufen ist. Ich fühle mich im Auto wohler als im vergangenen Jahr, und ich verstehe das Fahrzeug auch besser. Das bedeutet, dass ich den Wagen leichter ins beste Nutzfenster bringen kann.»



«Eines meiner Ziele für dieses Jahr bestand darin, konstanter zu werden, und derzeit schaffe ich das. Aber nochmals – unser Auto passt nicht ideal zu Singapur, zudem geht dieser Strassenkurs arg auf einmal mehr zeigen, dass sich die Hackordnung unter den Red Bull Racing-Verfolgern ständig ändert.»



Wie rüstet sich Sainz auf die körperlichen Anforderungen von Singapur. Carlos schmunzelt: «Ich hoffe auf viele Safety Car-Phasen, so dass ich zwischendurch das Visier öffnen kann! Und dann komme ich wohl nicht daran vorbei, diese Brühe zu trinken, die wir an Bord haben. An sich handelt es sich hier um ein Getränk, das dem Flüssigkeitsverlust entgegenwirken soll. Aber Fakt ist, dass die Flüssigkeit warm wird wie Tee und so überhaupt nicht das ist, was du bei Hitze gerne trinken würdest.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3