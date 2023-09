Kevin Magnussen: Das macht Nico Hülkenberg besser

Kevin Magnussen tut sich mit den Tücken des diesjährigen GP-Renners von Haas deutlich schwerer als sein Teamkollege Nico Hülkenberg. Der Däne erklärt, warum der Deutsche mit dem Formel-1-Auto besser klarkommt.

Für Kevin Magnussen läuft die diesjährige Saison so gar nicht nach Wunsch. Der Haas-Pilot konnte in den bisherigen 14 Grands Prix in diesem Jahr nur zwei Mal punkten: In Saudi-Arabien und in Miami wurde er jeweils Zehnter und sicherte sich damit insgesamt zwei WM-Zähler. Auch sein Teamkollege Nico Hülkenberg erreichte die Top-10 nur zwei Mal, war aber mit neun Punkten deutlich erfolgreicher.

Noch klarer ist der Unterschied im teaminternen Qualifying-Vergleich. Das Duell der beiden Haas-Piloten im Abschlusstraining führt Hülkenberg mit 11:3 deutlich an. Im Rennen ist Magnussen näher dran, er hatte sechs Mal die Nase vorn, Hülkenberg war acht Mal der schnellere der beiden Stallgefährten. Dass der Emmericher so viel besser klarkommt, hat einen einfachen Grund, wie Magnussen erklärt.

«Beim Tempo habe ich nicht so ein Problem, an den Sonntagen ist es immer okay. Es ist nur hart, auf einer Runde alles richtig hinzubekommen, manchmal habe ich Mühe, das Potenzial des Autos im Quali-Trimm zu nutzen», sagt der Däne, der aber auch gleich betont: «Ich hatte in diesem Jahr aber auch schon gute Qualifyings, in Miami war ich etwa der Viertschnellste, es ist also nicht so, dass ich nie auf einen grünen Zweig komme.»

«Aber Nico scheint die Probleme des Autos etwas öfter umfahren zu können, doch ich denke, ich kann da das Blatt wenden», fügt der 30-Jährige an, der auf den Vorteil des grossen Erfahrungsschatzes, den er und Hülkenberg haben, verweist: «Es ist gut, Fahrer mit so viel Erfahrung an Bord zu haben, wenn du das Auto weiterentwickeln willst. Wenn du ein Problem hast und eine neue Richtung brauchst, ist die Erfahrung der Piloten sehr wertvoll.»

WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3