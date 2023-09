Toto Wolff: «Das war wohl nicht das Intelligenteste»

​Nach dem Grossen Preis von Italien in Monza hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Siegesserie von Max Verstappen als irrelevant bezeichnet. Nun präzisiert der Österreicher, was er ausdrücken wollte.

Viele Formel-1-Fans waren enttäuscht von bestimmten Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Im Anschluss an den Monza-GP bezeichnete der 51-jährige Wiener die Siegesserie von Max Verstappen als «irrelevant. Ich weiss nicht mal, ob ihm selber das etwas bedeutet. Mir selber jedenfalls wäre es nicht wichtig, keine dieser ganzen Zahlen. Das ist doch nur etwas für Wikipedia, niemand liest das.»

Formel-1-Champion Damon Hill fand das «griesgrämig und unelegant». Max Verstappen selber blieb ganz gelassen: «Ich schätze, Toto war nach dem schlechten Rennen in Italien noch immer wütend. Ich finde grundsätzlich, man sollte die Leistungen der Gegner zu würdigen wissen.»

In Singapur klingt Toto Wolff ein wenig anders: «Wenn man sich diese Kommentare nachher anschaut, muss man sich die Frage stellen, ob dies das Intelligenteste war, was man sagen konnte, und das war es wohl nicht.»

«Es geht mir mehr um die grundsätzliche Einstellung, und das habe ich von Niki Lauda verinnerlicht. Niki gab Siegerpokale weg, um dafür eine kostenlose Wagenwäsche zu erhalten. Und bei mir zuhause stehen auch kaum Memorabilien. Was ich damit sagen will – solche Zahlen zählten für Niki nicht und sie tun es für mich auch nicht.»



«Was mir aber wichtig ist: Formel 1 ist eine Leistungsgesellschaft. Und ich habe in diesem Jahr schon ein paar Mal gesagt, dass in der Königsklasse eben nur die Besten gewinnen. Der beste Mann und das beste Team werde in der Regel Weltmeister, und das anerkenne ich.»





1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428